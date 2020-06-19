【上海特寫】上海夜市人氣旺，消費拉動或有限

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》為促進消費，增添城市活力，上海於６月

６日開始舉辦夜生活節，除了在全市各區設立超過５０個夜市外，還會舉辦夜間演出、夜間展覽

、夜間讀書等多種多樣活動，商場、圖書館延時關門、地鐵延時運營，力求吸引市民走出家門食

飯購物。

雖然上海在去年９月就推行過「夜經濟」，但當時並沒有引起太大的反響，隨著天氣轉涼，

就沒有人再提「夜經濟」這回事了。這次上海夜經濟再出發，恰逢疫情後的經濟需要重啟；許多

中小商戶希望延長營業時間以彌補疫情期間的損失；宅家多日的市民也早已蠢蠢欲動，迫不及待

地想出來走走。趁這個時候再推出夜市，自然會受到人們的歡迎。

儘管已經有了這樣的預期，但當記者來到靜安區的安義夜巷，看到入口處堵得水瀉不通時，

還是不由得驚訝了一下。在上海疫情管控措施放鬆後，記者也是第一次見到這樣大規模的人群聚

集。由於人流量實在太多，夜市實行起限流措施，大約要排上３０分鐘的隊才能進入夜市。

進入夜市後，首先印入眼簾的是左右兩邊賣花的鋪頭，還有供遊人拍照打卡的霓虹燈座位。

再往前走，是一些首飾、藝術品的攤位，到了巷子的後半段，才出現各種美食，有漢堡薯條、日

式燒烤、創意飲料、車廂小酒吧等等。當然，遊藝設施也是必不可少的，小朋友們在彈珠機、射

飛鏢遊戲攤位前玩得不亦樂乎。這時，整條安義街就像是一個大型派對現場，大家紛紛摘下口罩

，邊吃邊逛邊玩，好不熱鬧。



＊上海夜市是由商場主導的升級版「地攤經濟」＊



然而，主辦方和商戶可能沒料到市民的熱情如此之高，夜市里的場面多少有些混亂。排隊買

小吃至少要等上半個鐘，但沒有人維持排隊秩序，造成顧客間產生矛盾；一些商戶不接受現金支

付；很多人在這樣人擠人的環境下脫下口罩吃東西，也存在一定的防疫隱患。

戴德梁行華東區商業地產服務部主管魏建歷對《經濟通通訊社》表示，現時上海的夜市基本

都是商場在主導的，可以說是一種升級版的「地攤經濟」。相比過去小販自發形成的地攤夜市，

現在的夜市有管理、有組織，且售賣的商品品質更好。但她也指出，在這些夜市的攤位費也不便

宜，基本上和商場的租金水平保持一致。

考慮到現在上海的夜市只在每周雙休日各開放半日，碰到颳風下雨天又要停辦，因此從目前

來看，對消費拉動的作用並不明顯，更多的是提振消費者的熱情和信心。



＊上海夜市未有個人擺攤，將加強防控措施＊



在安義夜巷里，記者發現，來夜市擺攤做生意的，有的是商場本來的租戶，有的是商場通過

其他渠道獲得的擁有營業執照的商戶，並沒有個人攤位。對於個人是否能夠申請擺攤，上海市城

管局工作人員則表示，有擺攤需求的市民，可以向相關集市管理部門提出申請，在明確時間、地

點範圍後，由城管、食品安全部門、消防等部門評估，符合要求的可以加入集市，在經營過程中

遵守集市管理規定。可以說管理相當嚴格，如果是普通個人應該比較難申請到攤位。

隨著近期北方地區又出現新冠肺炎疫情確診病例。上海市１７日又發布了新的疫情防控措施

，要求消費者進入夜市需佩戴口罩，主辦方要對消費者進行體溫檢測、核查「健康碼」、採取限

流措施等等。安義夜巷也發布通知，要求人與人之間要保持１﹒５米的距離。不知道加強防控後

的夜市，是否還能引燃市民的熱情呢？

