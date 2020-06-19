【ＦＯＣＵＳ】侵侵政經腹背受敵，博連任勢絕地反擊

【ＦＯＣＵＳ】夏威夷「蓬楊會」周四（１８日）以各自闡明立場收尾；幾小時後，侵侵就

發推稱，中美「完全脫鈎」仍是政策選項。不過，該推文下排名第一的回覆，即引述前國安顧問

博爾頓的新書爆料，諷刺侵侵表面對華強硬，實則暗求北京助攻。

除了曾經的「自己人」大爆猛料添亂，花旗國新申領失業人數累計近４６００萬、對手拜登

的民調領先優勢擴至１３個百分點最闊、最高法院打臉禁取消「追夢者」計劃、紅色州肺疫確診

大幅反彈、Ｆａｃｅｂｏｏｋ撤下其涉仇恨符號的競選廣告……都顯示侵侵的１１月連任之路荊

棘滿布。



＊威脅中美「完全脫鈎」，遭諷暗求北京助攻＊



中美齟齬多月的關係借夏威夷「蓬楊會」迎來建設性窗口，惟雙方於近７小時閉門會談後發

表的聲明，卻未顯露任何重大共識；中方外交部指雙方提及「香港、台灣及新疆」三大問題，均

未獲美方背書。

花旗國智庫ＣＳＩＳ（國際戰略研究中心）中國問題專家Ｓｃｏｔｔ Ｋｅｎｎｅｄｙ並留

意一個有趣觀察點，即美方國務院聲明未提及?洁篪的中央外事工作委員會辦公室主任身份，只

指其為中央政治局委員；但Ｋｅｎｎｅｄｙ指，兩頭銜其實大有關聯。

今次高層會晤是攤牌還是摸底、是不歡而散還是管控危機尚未可知，但侵侵就在蓬楊會收尾

後幾小時發推稱，美國與中國「完全脫鈎」仍是一個政策選項，是繼５月稱「可能切斷整個美中

關係」後，再拋強硬言論。

諷刺的是，該推文下排名第一的回復卻大批侵侵表面對華強硬，實則暗求北京助攻，並引述

前國安顧問博爾頓新書爆料的侵侵原話，「Ｍａｋｅ ｓｕｒｅ Ｉ ｗｉｎ」。

「Ｍａｋｅ ｓｕｒｅ Ｉ ｗｉｎ」，是曾擔任侵侵國安顧問近一年半、後被炒魷的博爾

頓（Ｊｏｈｎ Ｂｏｌｔｏｎ），在其新書《事發之室：白宮回憶錄》中爆料的侵侵去年

６月「習特會」中的原話。司法部已提起訴訟尋求法院禁止該本厚達５９２頁的回憶錄下周二（

２３日）公開發售；侵侵就發推斥責此書是「謊言和虛構故事的彙編」。



＊新失業者近４６００萬，法院、民調齊打臉＊



時逢路透╱Ｉｐｏｓ最新民調顯示，民主黨總統候選人拜登的支持率，領先侵侵１３個百分

點（４８％ ＶＳ ３５％），錄今年以來最闊，博爾頓新書大爆猛料（包括總統對基本常識無

知、經常做出倉卒決定、喜歡讓下屬互鬥等），恐為民主黨送上更多彈藥。

此外，最高法院周四頒令，禁止華府取消俗稱「追夢者」的《童年來美暫緩遞解行動》項目

，顯示侵侵２０１７年９月宣布廢除奧巴馬時期該計劃的動作遇重挫。參與打臉的還有

ＦＢ，其同日宣布撤下一系列侵侵的競選帖子和廣告，因違反公司反對「有組織仇恨」的政策。

此外，花旗國上周首次申請失業救濟人數多於預期，過去１３周更累計近４６００萬人，加

之侵侵上次勝選的德州、佛州新冠確診病例雙雙錄單日最大增長（ＩＭＦ警告美國次季經濟收縮

恐超預期），１１月連任之路可謂荊棘滿布。

侵侵政經腹背受敵，要想成功連任，未來數個月必有大招（反華、香港、台灣、北韓、伊朗

？）絕地反擊。在出招之前，其競選團隊亦正尋求進行特朗普、拜登更多一對一辯論，因認為此

有助令人們質疑拜登的工作後勁、心智能力。拜登方面則提醒國民警惕，侵侵恐「偷竊」大選結

果，即使落敗了也拒絕下台。

值得一提的是，２０１０年曾發文預測美國將在２０２０年左右「經歷一段重大社會動盪時

期」的人類學學者Ｐｅｔｅｒ Ｔｕｒｃｈｉｎ最新指，小心美國眼下的動亂可能會逐步升級為

內戰。

