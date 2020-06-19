【太空競賽】中美下月齊探火星，「火箭之王」擬２０３０年首飛

《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》從半世紀前的科幻經典「２００１太空漫遊」，到

２０１５年的賣座大片「火星任務」……電影銀幕映射人類衝向寰宇、探索未來的雄心壯志。而

隨著航太業「新丁」－－ＳｐａｃｅＸ，５月底以「獵鷹９號」火箭及「載人龍」飛船成功將兩

名太空人送上太空，開創史上首次商業載人航天發射先河，不單令太空旅遊不再是遙不可及，更

勢令中美從月球到火星的太空競賽更趨白熱化。

五角大樓周三（１７日）公布的《國防太空戰略》即明言，太空正成為非比尋常的戰鬥領域

，須在政策、戰略、運營、投資、能力等全組織範圍推進變革。



＊「載人龍」報捷，星艦計劃全力加速＊



自２０１１年７月阿特蘭蒂斯號穿梭機退役，睽違９年，隨著再有太空人自本土升空，美國

載人航空計劃終重回賽道。

５月３０日，億萬富翁馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）旗下公司ＳｐａｃｅＸ，在肯尼迪航

天中心成功以「獵鷹９號」火箭將「載人龍」飛船送上太空；經歷１９小時後，兩名美國太空人

順利抵達國際太空站。史上首次商業載人航天發射、可回收火箭、猶如Ｉｐａｄ的觸摸式飛船控

制台……都被稱作將重新定義太空飛行。

寫下里程碑式一頁的ＳｐａｃｅＸ創始人、行政總裁馬斯克，未等及「載人龍」飛船返航，

就馬不停蹄指示員工，「將Ｓｔａｒｓｈｉｐ（星艦）項目視為公司的第一優先，並顯著加快推

進」，目標直指他早前許下的「將人類送上火星」的奇想。

包含「火箭＋飛船本體」的Ｓｔａｒｓｈｉｐ，實際是可回收式的「行星際運輸系統」，整

體高度逾１２０米，終極目標是同時將１００人送到月球甚至火星。



＊侵侵：很快登陸火星及擁最偉大武器＊



有馬斯克這位「鋼鐵人」天才的神助攻，當天在佛羅里達觀摩「載人龍」升空的侵侵，即高

呼「美國太空人將很快登陸火星！」並誇口「華盛頓將很快擁有史上最偉大的武器」，似一語道

破太空競賽的核心內涵。

自１９６９年阿波羅登月，到太空總署（ＮＡＳＡ）去年提出２０２４年實施「阿提密斯

（Ａｒｔｅｍｉｓ）」重返月球計劃，賽場顯然已不止於地球的小小衛星。侵侵去年６月就發推

稱，「（登月）我們５０年前就做到了，他們（ＮＡＳＡ）應該放眼更大的目標，包括火星。」

而２０１１年、２０１６年分別發射兩個太空實驗室、２０１９年１月完成人類首個探測器

登陸月球背面任務的中國，同樣志比天高，據《２０１６中國的航天》白皮書，２０２０年將發

射首個火星探測器，２０３０年首飛「長征九號」超重型火箭，雙雙劍指火星這顆火紅色星球。



＊希望號、毅力號、天問一號相繼升空＊



巧合的是，就在下月，中美的新一回合火星競賽－－發射火星探測器將正式啟幕，半途加入

的還有中東土豪阿聯酋。

為甚麼是７月？這與火星的公轉周期（６８７天）、火星地球的會合周期（７７９天）有關

；換言之，人類飛行器欲借地球與火星距離相對最短（約５５００萬公里 ＶＳ 最遠４億公里

）時飛近火星的機會，每２６個月才有一次。若火星探測計劃錯過７月，恐須至少等到２０２２

年。

三顆預計相繼升空的探測器分別為：阿聯酋的「希望號」火星軌道探測器，預計７月１５日

在日本鹿兒島縣種子島航天中心，由三菱重工Ｈ２Ａ火箭發射；美國的「毅力號」火星探測器，

預計７月２０日在美國佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地，由宇宙神Ｖ ５４１型火箭發射；中

國的「天問一號」火星探測器則預計７月１７日－８月５日在海南文昌發射場由長征五號火箭發

射。



＊展「繞、落、巡」ＶＳ探尋生命證據＊



根據現有計劃，「希望號」並不會真正著陸火星，而是採用環繞探測方式研究火星大氣和環

境；「毅力號」和「天問一號」則將嘗試著陸火星表面，倘若明年初成功抵達，將成為排名第九

、第十的「登火」人類探測器。而早前成功的８個探測器（包括大名鼎鼎的機遇號、勇氣號、好

奇號），全部來自美國。

其中，「毅力號」的主要任務是研究火星環境，並在岩石樣品中搜集和尋找生命存在的證據

；「天問一號」則將開展火星「繞、落、巡」，５大任務目標包括：拍照記錄、檢測火星表面物

質元素、檢測火星環境、分析火星內部和淺層地質結構、記錄火星氣象。

登月之後的下一個目標為甚麼是火星？聽起來像天方夜譚，但卻與人類的終極未來－－多行

星物種有關。相比表面溫度高逾４００度的水星、金星，或低逾零下１５０度的木星、土星，介

乎零下８７度－５度的火星，可謂最接近地球的人類宜居地之一。馬斯克甚至將人類移居火星形

容為「跟時間競賽」。



＊長征九號最大載荷及安全係數皆佔優＊



新回合下月開跑，另據馬斯克本月初再次確認，ＳｐａｃｅＸ擬在２０２２年向火星發射無

人太空船，將裝載可建立電力等基礎設施的設備送上火星；並在２０２４年進行載人火星任務。

那麼，中國的「登火」時間表又如何？

據中國航天科技集團的「覓音計劃」項目，除了２０２０年的首個火星探測器著陸、北斗導

航衛星全球系統；計劃到２０３０年，發射長征九號重型運載火箭、發射宇航飛行器以直接成像

手段認證太陽系外宜居行星、實施火星和小行星取樣返回；到２０４５年，建成功能完備的月球

科研站、進行太陽系邊際探測、發展載人登火能力。換言之，中國太空人登陸火星，有望在

２０４５年前實現。

與１９６９年阿波羅飛船借「土星５號」火箭實現登月一樣，中國登陸火星將仰賴被稱作

「火箭之王」的長征九號。這一近地軌道（ＬＥＯ）最大載荷高達１４０噸的超重型火箭，相當

於ＳｐａｃｅＸ現時獵鷹重型火箭（６３﹒８噸）逾兩倍。

更特別的是，跟獵鷹重型、設計中的Ｓｔａｒｓｈｉｐ分別擁有２７台、３１台發動機不同

，長征九號擬只使用１２台芯一級與助推器發動機，安全穩定係數更高。

