【太空競賽】布局Ｓｐａｃｅｐｏｗｅｒ，高超音速ＶＳ北斗導航

《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》貿易戰、科技戰、金融戰，中美大國博弈下一個戰場

幾無懸念就是太空戰。美國國防部周三（１７日）公布《國防太空戰略（Ｄｅｆｅｎｓｅ

Ｓｐａｃｅ Ｓｔｒａｔｅｇｙ）》，就將「太空權力（Ｓｐａｃｅｐｏｗｅｒ）」定義為：一

個國家在和平或戰時，利用太空以達至外交、資訊、軍事、經濟等領域的國家目標。



＊美太空部隊招募踴躍，冀掌?對制高點＊



早在去年１２月，特朗普即簽署包括太空部隊（ｓｐａｃｅ ｆｏｒｃｅ）在內的２０２０

年《國防授權法案》，為繼陸軍、海軍、海軍陸戰隊、空軍、海警隊後，７０年來首設新兵種。

今年５月，白宮正式公布太空部隊官方旗幟，並開始人員招募；截至上周，已有逾８５００

名現役空軍申請加入。據美國廣播公司（ＡＢＣ）報道，太空部隊最終編制將達１﹒６萬人。

太空部隊有何意義？特朗普就稱，「太空是世界上最新的戰鬥領域，在國家安全處於重大威

脅當中時，美國在太空領域的?對優勢是完全必要的」「太空軍將幫助我們阻嚇進犯而且掌控?

對制高點。」

再據周三這份「畫公仔畫出腸」的《國防太空戰略》，五角大樓指，太空是國家力量、繁榮

、威望的源頭和連接，並且是與中國、俄羅斯等大國競爭的中心舞台。

那麼，太空到底涉及哪些「制高點（ｈｉｇｈ ｐｏｉｎｔ）？」無庸置疑，首先當推高精

尖武器，此外則是看似平常無奇，卻至為關鍵的衛星定位系統。



＊侵侵晒命超級導彈，中科院爆重大突破＊



對於前者，以上月搭載「載人龍」飛船升空的「獵鷹９號」火箭為例，其在升空７０秒後，

即可達至超音速；升空１５８秒後，速度更可達音速的１０倍；而中美俄你追我趕研發的高超音

速導彈，同樣涉及快過音速多少的技術秘辛。

早在５月，特朗普在白宮舉行太空部隊授旗時就「晒命」稱，美國正研發比音速快１７倍的

「超級導彈」；上周六（１３日）他對西點軍校畢業生發表講話時再稱，美國正在建造數以百計

的新式飛機、軍用衛星、火箭、高超音速導彈。

巧合的是，同在上周，內地《環球時報》報道中科院力學研究所於「超音速燃燒沖壓發動機

」地面試驗取得重大突破，意味中國的高超音速武器研發或再進一步。事實上，中國早在去年國

慶７０周年閱兵儀式上，即已展示東風１７高超音速導彈，倘若未來改配超燃沖壓發動機，勢將

大幅增加射程。



＊叫板ＧＰＳ，北斗三號組網剩最後一星＊



對於後者，眾所周知，小至手機導航、民航海事，大至基建測繪、軍事太空，都離不開精確

定位，更遑論未來的無人戰爭。長期以來，全球衛星導航領域一直由美國ＧＰＳ主導，而中國自

行研發的北斗導航系統（ＢＤＳ），即將迎來最後一顆收官之星發射（原定上周二，因技術原因

推遲），意味三號系統全球３０顆衛星即將完成組網（若加上二號系統，總數達５５顆）。

構建與美國ＧＰＳ勢均力敵的全球衛星定位系統，一直被視作中國太空發展雄心的一部分，

最新的北斗三號系統，由２４顆中地軌道衛星、３顆地球靜止軌道衛星、３顆傾斜地球同步軌道

衛星組成。

除了精確定位（最大精度可達１米）、授時（每３００萬年僅誤差１秒），北斗系統更可廣

泛應用於自動駕駛、物聯網、５Ｇ、精准農業、海洋監測、智慧城市等多個場景。此外，北斗系

統並在「一帶一路」沿線至少４０國開展應用，涉及交通運輸、港口管理、土地規劃、農業發展

等。

此外，去年９月沙特兩處石油設施遭無人機攻擊而產量腰斬，今年１月美軍在巴格達以無人

機精確斬首伊朗將軍蘇萊曼尼，背後都是拜精確定位建功。加上新肺疫情恐成人類新常態，有評

論就指，美國的太空部隊將改變中東地區遊戲規則，當然其最大威脅仍是中國及俄羅斯。



＊ＳｐａｃｅＸ星鏈網絡擬明年服務全球＊



有關衛星的制高點競爭還包括太空寬帶網絡，ＳｐａｃｅＸ據報已與美國陸軍簽署協議，允

許國防服務部門在未來三年內測試其即將推出的星鏈網絡（Ｓｔａｒｌｉｎｋ），以評估其軍用

性能。

建設中的星鏈，最終目標是利用低地軌道運行的約１２０００顆小衛星，不受地面基礎設施

限制地在完全不可用的地點提供高速寬帶連結，預計今年晚些時候為美國和加拿大的部分客戶提

供服務，並在明年迅速擴大至接近全球。就在一周多前（１３日），「獵鷹９號」火箭將５８顆

星鏈衛星送上太空，令總數達至５４０顆。

國際局勢雲譎波詭，太空的博奕更不能忽視！

