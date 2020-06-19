【香港政情】立法會換屆提名期今日刊憲，將選出７０名議員

《經濟通通訊社１９日專訊》選舉事務處公布，２０２０年立法會換屆選舉的提名期由７月

１８日開始，至７月３１日結束，有關提名期以及附有選舉主任辦事處地址的委任公告，已於今

日刊憲。

立法會換屆選舉９月６日舉行，由地方選區和功能界別各選出３５名議員，共選出７０名議

員。

選舉管理委員會已委任５個地方選區和２９個功能界別的選舉主任。他們將會處理有關的地

方選區或功能界別的候選人提名及其他選舉職務。（ｃｌ）

