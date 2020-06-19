【企業盈警】宏安集團（０１２２２）料全年度純利跌不少於２０％

《經濟通通訊社１９日專訊》宏安集團（０１２２２）公布，預期截至３月３１日止年度純
利按年跌不少於２０％。
該集團指，純利下跌主因期內錄投資物業公平值虧損，而去年度錄收益，而按公平值計入損
益之金融資產公平值虧損，加上融資成本上升所致，但部分被收購中國農產品交易
（００１４９）所產生議價購買收益所抵銷。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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