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19/06/2020 07:53

阿里影業（０１０６０）擬於新交所自願除牌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》阿里影業（０１０６０）公布，擬於新加坡證券交易所自願除
牌，已接獲新交所確認不反對有關建議。
　　該集團指，將公布除牌時間表等安排，目前在聯交所作第一上市，新交所作第二上市。該集
團指，尋求建議除牌可策略性資源集合在聯交所第一上市以配合核心業務在內地開展，並且簡化
合規責任以降低相關行政開支等。
　　此外，該集團指，在新交所的成交量低，令雙重上市安排缺乏協同效益。（ｗｈ）

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