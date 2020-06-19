【企業盈警】五礦地產（００２３０）料中期淨利潤大減

《經濟通通訊社１９日專訊》五礦地產（００２３０）發盈警，預期截至６月３０日止中期
淨利潤按年大幅減少，去年同期純利約８﹒１４億元。
該集團指，純利下跌主因投資物業表現受新冠肺炎疫情影響，預計將錄未變現重估虧損，已
委聘評估師評估有關金額，加上預計可於本月底集中交付物業數量減少，而毛利率也有所下跌，
故對上半年盈利帶來影響。
該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）
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