《日入而息》匯豐澄清繼續增加在華投資，港股全周升３４２點

《今天重點》﹡任志剛稱美不會限港用美元交易，得悉立法「感謝主」

﹡傳中國業務終結，匯豐澄清繼續增加在華投資

﹡陳茂波稱國泰觀察員無投票權，無證實港航曾否求助

﹡衞生署指本港新增三宗確診個案，患者全部由印度返港

﹡蓬佩奧網上發文向中印衝突中死亡的印度士兵致哀；印度掀反華浪潮杯葛中

國貨，外交部：重視中印關係



《即日市況》﹡地產股獲唱好午後抽高，港股升１７８點收２４６４３點，破十天線



《深滬股市》﹡滬指收升近１％，Ａ股入富外資流入１８２億記錄次高



《美元匯價》﹡美元受避險需求帶動造好，惟限短線炒作；歐元最新報１﹒１２０２╱

０５；日圓最新報１０６﹒８４╱８７



《公司業績》﹡縱橫遊（０８０６９）年度虧損收窄，收入按年減２１％

﹡北亞策略（０８０８０）全年度純利１﹒１１億元升１％，不派息

﹡維他奶（００３４５）全年純利跌２３％，末期息２８﹒４港仙

﹡德永佳集團（３２１）全年純利跌４８％，不派息



《公司資訊》﹡宇華教育（０６１６９）向附屬子公司提供併購授信擔保

﹡上海實業環境（００８０７）已成立全資附屬公司泊瀾水務

﹡天喔國際（０１２１９）協商重組協議並未取得重大進展續停牌

﹡信達生物（０１８０１）達攸同獲國家藥品監督管理局批准上市

﹡三生製藥（０１５３０）自主研發的「伊尼妥單抗」獲批

﹡港交所（００３８８）推出大學獎學金計劃，培育金融及生物科技等人才

﹡日清食品（０１４７５）成立慈善基金，資助社區項目及促進教育發展

﹡威發國際（００７６５）高曉瑞已辭任董事會主席等職務

﹡德基科技（０１３０１）料中期淨虧損按年增１５－２５％

﹡中煙香港（０６０５５）料中期淨利潤將按年減少５０％至６０％

﹡大昌微綫集團（００５６７）羅炳華辭任執行董事及首席財務官之職務

﹡華營建築（０１５８２）中標深水埗住宅發展項目合約，涉約５億元

﹡京東（０９６１８）下月６日獲納入恆生綜合指數

﹡創興銀行（０１１１１）推定期存款優惠，以支持現金發放計劃

﹡維他奶（００３４５）指原材料價格平穩，合約能維持至１２月至未來一年

不變

﹡雅視光學（０１１２０）料中期虧損將按年擴大不低於３０％

﹡瑞房（００２７２）受疫情影響或於今年錄得股東應佔虧損

﹡傳富衛以３億美元收購印尼壽險企業ＢＲＩ Ｌｉｆｅ三成股權

﹡精熙國際（０２７８８）料中期綜合溢利按年大幅減少，或錄虧損

﹡長實（０１１１３）安達臣道首置地次標價低約９﹒１％



《國企紅籌》﹡招商局中國基金（００１３３）投資中國銀聯，涉２﹒２億元人幣

﹡南京熊貓電子股份（００５５３）副總經理劉坤辭職



《神州民企》﹡長城汽車（０２３３３）售附屬公司涉６﹒５７億人幣

﹡報道指吉利（００１７５）或競購Ｍａｈｉｎｄｒａ的南韓子公司雙龍汽車

﹡巨濤海洋石油服務（０３３０３）附屬獲數份新合約，總計約２０億人幣



《中國要聞》﹡上海修法促中小企業發展，提高政府融資擔保放大倍數

﹡上海嘉定區紀委表示中石化化工銷售公司多人涉違法被查

﹡中證監表示警惕莊家大Ｖ聯合誘騙投資者，保持高壓打擊

﹡藥監局表示多個企業的重磅藥獲批，包括石藥、信達生物

﹡蓬佩奧網上發文向中印衝突中死亡的印度士兵致哀；印度掀反華浪潮杯葛中

國貨，外交部：重視中印關係

﹡謝永林稱陸金所明確轉型定位，賦能中小金融機構；螞蟻集團井賢棟料上海

應成為政策及機制的創新中心

﹡銀保監料信託去通道目標不變，逐步壓縮融資類業務；銀保監稱不良貸款轉

讓試點工作研究中，逐步放寬試點

﹡上海代市長龔正表示二季度上海經濟回升勢頭好於預期

﹡內地５月銀行結售匯順差２３８億美元，環比增逾六成

﹡外匯局指５月外匯市場延續平穩，證券市場外資流入增；５月中國外匯市場

總計成交２﹒２１萬億美元

﹡上交所下月將發布科創板５０成份指數；下月將修訂上證綜合指數編制方案

；上證綜指編制修訂不影響投資者觀測市場行情；科創５０指數未來會納入

更多科創板公司

﹡外交部指美國工商界加強對華經貿合作是正確明智決定



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒０１％，報１１５４９﹒８６點



《其他消息》﹡立法會換屆提名期今日刊憲，將選出７０名議員

﹡陳帆稱東鐵線上月測試新系統發生３宗事故，實地測試暫停

﹡選舉主任跨區配對，民主派憂上演大規模ＤＱ

﹡陳茂波稱國泰觀察員無投票權，無證實港航曾否求助

﹡深股通額度全日用逾９７億元，陸股通淨流入創七個月高；滬股通額度全日

用１１２﹒９億，陸股通淨流入１８２億

﹡政府開設逾７００個行政和文書工作有時限職位

﹡政府委任張舉能等５人為司法人員推薦委員會委員

﹡教育局要求英華書院就學生叫港獨口號事件提交報告

﹡金管局料首季信用卡交易額按季減少１１％；首季儲值支付工具交易額按季

跌７﹒５％

﹡衞生署正調查一宗豬鏈球菌死亡個案，６９歲女死者無外遊

﹡中原十大屋苑周末預約睇樓按周減少４﹒２％

﹡大埔馬窩路住宅地下周五起招標，７月２４日截標

﹡林瑞江及許美瑩續任保監局執行董事



《國安立法》﹡葉國謙稱若要求外國制裁本港，可能觸犯國安法

﹡任志剛稱美不會限港用美元交易，得悉立法「感謝主」

﹡聶德權稱公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠

﹡中總反對「罷工罷課公投」，斥「攬炒」行為不負責任



《新冠肺炎》﹡民航局表示取消國內航班風險分級，實施疫情常態化管控

﹡全國昨新增３２宗確診，包括北京２５宗本土病例；北京昨日新增確診２５

例，１１日以來累確診１８３例

﹡衛健委表示不要在水龍頭下直接沖洗生的肉製品

﹡北京所有省際客運班線全部停運，將全額退票

﹡北京新發地病毒基因組序列數據公布，已向世衛提交

﹡科技部表示中國已有５個新冠疫苗獲批開展臨床試驗

﹡李慧琼稱健康碼擬以先導形式於廣東及澳門試行

﹡衞生署指本港新增三宗確診個案，患者全部由印度返港

﹡富達料疫情對商業活動影響在１０個月內消退

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