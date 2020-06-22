新冠肺炎新增病例急增，港股半日跌７９點報２４５６４點

《經濟通通訊社２２日專訊》世衛上日表示全球２４小時內創紀錄新增１８﹒３萬宗病例，

市場擔憂再度爆發第二波疫情，避險情緒較濃，港股今早低開１１５點報２４５２８點，盤中早

段濠賭股受疫情影響領跌藍籌，新經濟股亦回吐，港股一度低見２４４５７點挫１８５點。隨後

，美股期貨於亞洲時段回升，加上重磅股騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）及港交所（

００３８８）發力撐市，港股跌幅收窄至１４點，報２４６２８點。最終港股中午收報２４５６

４，跌７９點或跌０﹒３２％，主板成交６５６﹒３７億元。國企指數報９９０４，跌７０點

或跌０﹒７１％。

Ａ股兩市微升。上證綜合指數報２９７５點，升８點，成交２２２６﹒７３億元人民幣。深

證成份指數報１１７３３點，升６４點或升０﹒５６％，成交３０４３﹒９１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊及港交所繼續走高。騰訊增持蔚來汽車，升２﹒６１％報４７２﹒４元冠

藍籌，盤中見４７３元為２０１８年１月以來高位，直逼上市最高位４７３﹒５２元；港交所上

揚２％，報３０６﹒４元，創新高見３０６﹒６元；友邦內地分支機構改建為獨資人壽保險子公

司的申請已經獲批，半日抽升２﹒４４％，報７３﹒５５元；匯控（００００５）跌１﹒０７％

，報３６﹒９５元；建行（００９３９）滑０﹒８％，報６﹒２１元；中移動（００９４１）微

升０﹒２８％，報５４﹒４元。



＊瑞聲獲匯豐研究升價，手機股跑出＊



匯豐研究預料瑞聲（０２０１８）次季盈利增並上調目標價，半日領跑藍籌，漲２﹒１５％

，報４７﹒４５元；其他手機設備股，舜宇光學（０２３８２）走高２﹒０２％，報１１６﹒４

元；高偉電子（０１４１５）抽升４％，報１﹒８２元；比亞迪電子（００２８５）揚１﹒５％

，報１７﹒６元；鴻騰精密（０６０８８）急飆１３﹒１６％，報３﹒０１元。

半導體股普偏造好，其中中芯（００９８１）獲批科創板上市，走高升５﹒４６％，報２４

﹒１５元；華虹半導體（０１３４７）跟漲５﹒９２％，報２２﹒３５元；上海復旦（０１３８

５）走高６﹒１２％，報６﹒７６元；腦洞科技（０２２０３）企穩，報０﹒３５５元；中興（

００７６３）澄清不具備生產晶片能力，急吐５﹒３６％，報２５﹒６元。

內地「６１８購物節」結束，部分概念股散水。阿里巴巴（０９９８８）下滑１﹒９２％，

報２１４﹒８元；京東集團（０９６１８）走低１﹒８％，報２２９﹒４元；微盟集團（０２０

１３）插水１３﹒８８％，報８﹒４４元；中國有贊（０８０８３）急挫１０﹒５３％，報１﹒

０２元；美團點評（０３６９０）跌１﹒４４％，報１７１﹒５元。



＊料入境限制將持續，金沙領跌藍籌＊



此前澳門旅遊局表示，估計要至２０２３年才能回復以往的澳門旅遊規模及模式，受出入境

限制，預料短期至未來一段時間，居民出遊仍受一定限制，濠賭股跑輸。銀河娛樂（０００２７

）走低３﹒４％，報５２﹒５元，為表現最差藍籌；金沙中國（０１９２８）跌３﹒１３％，報

３０﹒９５元；新濠國際（００２００）下滑２﹒２３％，報１５﹒７６元；澳博（００８８０

）急挫３﹒６％，報８﹒８４元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒８２％，報１３﹒８元。

創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業今日公布，中資券商炒起。招商證券（０６０９

９）走高７﹒０７％，報８﹒７８元；光大證券（０６１７８）飆升７﹒６％，報５﹒３８元；

中國銀河（０６８８１）急漲５﹒９３％，報４﹒２９元；ＨＴＳＣ（０６８８６）上揚３﹒９

８％，報１３﹒２８元；廣發証券（０１７７６）升３﹒４８％，報８﹒６８元。

新冠疫情持續，市場避險情緒增，金價突破１７５０美元創一個月高，金礦股受追捧。山東

黃金（０１７８７）抽升４﹒５２％，報２１﹒９５元；招金礦業（０１８１８）走高２﹒６２

％，報８﹒６３元；中國黃金（０２０９９）漲２﹒１７％，報３﹒７６元；紫金礦業（０２８

９９）上升２﹒３９％，報３﹒４３元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚１﹒１９％，報１

２７６元。（ｆｚ）

