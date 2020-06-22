  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2020 09:15

【企業盈警】榮暉（８２１３）料年度虧損大減，改善架構減少開支

　　《經濟通通訊社２２日專訊》榮暉控股（０８２１３）公布截至２０２０年３月３１日止年
度之未經審核綜合管理帳目之初步評估，年度虧損較去年同期之虧損值減少約６８％至７２％。
　　年度虧損大幅減少主要由於其檢討餐廳表現並合併表現欠佳之餐廳，以改善架構及減少不必
要開支，近期社會運動沒有對集團於香港的經營產生嚴重影響，廠房及設備已悉數折舊，使折舊
值於期內減約５００萬元，以及旗下店舖減值虧損較去年同期大幅減少。該公司預期年度業績公
六月底前刊發。（ｊｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊22/06/2020
購物節
香港政情20/06/2020
【國安立法】中央在香港設維護國家安全公署　特首指定法官審案
生財有道19/06/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》JS環球生活疫情中受惠　短期可再挑戰52周高位
生財有道19/06/2020
《股市一周》美聯儲放水且中美關係緩和　港股全周彈342點
中國故事19/06/2020
《神州經脈》富時完成首階段納A　外資淨流入創次高　滬指彈1％
剖析天下19/06/2020
【太空競賽】布局Spacepower　高超音速VS北斗導航
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金