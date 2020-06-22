《經濟通通訊社２２日專訊》榮暉控股（０８２１３）公布截至２０２０年３月３１日止年
度之未經審核綜合管理帳目之初步評估，年度虧損較去年同期之虧損值減少約６８％至７２％。
年度虧損大幅減少主要由於其檢討餐廳表現並合併表現欠佳之餐廳，以改善架構及減少不必
要開支，近期社會運動沒有對集團於香港的經營產生嚴重影響，廠房及設備已悉數折舊，使折舊
值於期內減約５００萬元，以及旗下店舖減值虧損較去年同期大幅減少。該公司預期年度業績公
六月底前刊發。（ｊｃ）
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22/06/2020 09:15
【企業盈警】榮暉（８２１３）料年度虧損大減，改善架構減少開支
《經濟通通訊社２２日專訊》榮暉控股（０８２１３）公布截至２０２０年３月３１日止年
度之未經審核綜合管理帳目之初步評估，年度虧損較去年同期之虧損值減少約６８％至７２％。
年度虧損大幅減少主要由於其檢討餐廳表現並合併表現欠佳之餐廳，以改善架構及減少不必
要開支，近期社會運動沒有對集團於香港的經營產生嚴重影響，廠房及設備已悉數折舊，使折舊
值於期內減約５００萬元，以及旗下店舖減值虧損較去年同期大幅減少。該公司預期年度業績公
六月底前刊發。（ｊｃ）
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