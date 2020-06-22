港股低開１１５點報２４５２８點，國指跌７４點

《經濟通通訊社２２日專訊》隨著美國新冠疫情確診數字繼續急升，而上個交易日為美股「

四巫日」，道指低收２０８點，亞洲股市普遍低走，日經跌１０６點，首爾指數跌１４點，港股

方面今早低開１１５點。中資食品股持續受壓，蒙牛（０２３１９）低開１﹒４８％，為開市最

差藍籌，旺旺（００１５１）低開１﹒２９％，萬洲（００２８８）低開１﹒１５％。另外，友

邦（０１２９９）將內地分支機構改建為獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，友邦股價高開１

﹒５３％。

恆生指數報２４５２８點，跌１１５點或跌０﹒４７％，主板成交４４﹒０７億元。國企指

數報９９００點，跌７４點或跌０﹒７５％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２７％，報３７﹒２５元；港交所（００３８８）

無升跌，報３００﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒０９％，報４６０元；中移動（００９４

１）升０﹒３７％，報５４﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒５３％，報７２﹒９元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒００元 跌１﹒４８％

中國旺旺（００１５１） ６﹒１２元 跌１﹒２９％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒００元 跌１﹒２７％

萬洲國際（００２８８） ６﹒８３元 跌１﹒１６％

創科實業（００６６９） ７７﹒２０元 跌１﹒１５％



新地 （０００１６ １０２﹒２０元 跌０﹒９７％

建設銀行（００９３９） ６﹒２０元 跌０﹒９６％

金沙中國（０１９２８） ３１﹒６５元 跌０﹒９４％

中國神華（０１０８８） １２﹒７６元 跌０﹒９３％

中電控股（００００２） ７６﹒８０元 跌０﹒９０％

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（ｕｌ）

