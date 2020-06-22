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即市新聞

22/06/2020 09:21

港股低開１１５點報２４５２８點，國指跌７４點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隨著美國新冠疫情確診數字繼續急升，而上個交易日為美股「
四巫日」，道指低收２０８點，亞洲股市普遍低走，日經跌１０６點，首爾指數跌１４點，港股
方面今早低開１１５點。中資食品股持續受壓，蒙牛（０２３１９）低開１﹒４８％，為開市最
差藍籌，旺旺（００１５１）低開１﹒２９％，萬洲（００２８８）低開１﹒１５％。另外，友
邦（０１２９９）將內地分支機構改建為獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，友邦股價高開１
﹒５３％。
　　恆生指數報２４５２８點，跌１１５點或跌０﹒４７％，主板成交４４﹒０７億元。國企指
數報９９００點，跌７４點或跌０﹒７５％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２７％，報３７﹒２５元；港交所（００３８８）
無升跌，報３００﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒０９％，報４６０元；中移動（００９４
１）升０﹒３７％，報５４﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒５３％，報７２﹒９元。
　　
　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒００元　　　跌１﹒４８％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒１２元　　　跌１﹒２９％
　　華潤置地（０１１０９）　　３１﹒００元　　　跌１﹒２７％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒８３元　　　跌１﹒１６％
　　創科實業（００６６９）　　７７﹒２０元　　　跌１﹒１５％

　　新地　　（０００１６　　１０２﹒２０元　　　跌０﹒９７％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒２０元　　　跌０﹒９６％
　　金沙中國（０１９２８）　　３１﹒６５元　　　跌０﹒９４％
　　中國神華（０１０８８）　　１２﹒７６元　　　跌０﹒９３％
　　中電控股（００００２）　　７６﹒８０元　　　跌０﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｕｌ）

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