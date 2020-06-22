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即市新聞

22/06/2020 17:10

《盤後部署》資金流入意欲較低，料恒指反覆下試２３５００點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》世衛上日表示全球２４小時內創紀錄新增１８﹒３萬宗病例，
市場擔憂再度爆發第二波疫情，避險情緒較濃，港股今早低開１１５點報２４５２８點，早段濠
賭股受疫情影響領跌藍籌，新經濟股亦回吐；隨後美股期貨於亞洲時段回升，加上部份重磅股如
騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）發力撐市，港股跌幅曾收窄至１４點，報２４６２８
點全日高。午後地產及濠賭板塊受制於疫情因素，恆指跌幅最多擴大至２５２點。最終收報２４
５１１點，跌１３２點或０﹒５４％，主板成交１１９５﹒８１億元，少兩成一。國指收報９８
７９點，跌９５點或０﹒９６％。
　　Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報２９６５點，微跌２點；深證成指報１１７０２，升３４
點，總成交８２８５﹒３５億人幣，多６﹒４％。
　
＊美肉食工廠爆肺炎疫情，意大利９月推經濟重振計劃＊

　　美國最大肉食集團泰森食品旗下斯普林代爾廠爆發新型肺炎疫情，３７４８個接受檢測僱員
中，近１３％，即４８１人確診，而９５％確診僱員沒有展現病徵。中國海關總署已更新「符合
評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，暫停來自該企業的產品進口。對於已到港或即將到
港的來自上述企業的產品，海關部門全部予以暫扣。
　　投資者宜留意上述消息會否對中糧肉食（０１６１０）及萬洲國際（００２８８）等豬肉相
關股份價格造成波動。
　　意大利周日（２１日）公布，再多２２４宗新型肺炎新症，累計近２３﹒８５萬宗，逾
３﹒４６萬人死亡。意大利總理孔特表示，全面的重振經濟計劃將於９月出台，政府考慮降低銷
售稅，以推動零售業好轉，但未有定案；另考慮減少僱員的薪酬與扣稅後實際收入之間的差距；
另興建高速寬頻網絡也是刺激經濟計劃內的可能安排之一。而該國的財政赤字將無可避免地上揚
，因為政府要推動受到新冠肺炎大流行重創的經濟回升。

＊陰陽燭組合呈身懷六甲，短線利淡消息多＊
　
　　中美會談無喜亦無驚，美國總統特朗普忙於處理國內選情，未見特別未就中美問題「出口術
」。港股大市悶局持續，是日上下波幅只得２３７點；同時半年結將至，相信今日的沽盤不多不
少與其有關，而多間本地銀行定存息口不加反減，除派發一萬元因素外，京東（０９６１８）和
網易（０９９９９）鎖資已經回籠，資金再流入市場的意欲不大。港股本月尚餘五個交易日（２
５日為端午節假期），往上衝的機會較細，加上陰陽燭組合呈「身懷六甲」，短線上仍面對疫情
問題以及看淡ＩＭＦ即將公布的全球經濟預測，預期利淡因素較多，恆指短期有機會反覆下試２
３５００點水平。（ｎｓ）

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