  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2020 08:33

【美國大選】特朗普出席競選集會再批中國，六名人員確診新冠肺炎

２　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普周六（２０日）出席自新冠肺炎疫情爆發以
來首場大型競選集會，會上他再次批評新冠肺炎源於中國，並解釋美國確診病例不斷增加是因為
檢測增加，又揚言將放慢檢測進度，不過及後競選團隊表示這個只是笑話。
　　而在集會前數小時，競選團隊證實６名場地工作人員對新冠肺炎病毒檢測呈陽性，故不會安
排他們參加集會，亦不會容許他們接觸民眾及官員。

＊集會出席人數不及預期＊

　　今次競選集會設於俄克拉何馬州塔爾薩市「ＢＯＫ　Ｃｅｎｔｅｒ」舉行，會場可容納近兩
萬人，但今次出現多個座位未坐滿的情況。有報道指早前有美國網民號召年輕人預訂門票，但不
要前往集會，令集會出席人數不及預期。
　　不過競選團隊及後發表聲明強調，今次集會是先到先得形式入座，故根本不存在虛假索取門
票的情況。競選團隊亦回應原定於室外舉行活動的計劃取消，批評有傳媒及示威者勸止其他人士
出席。
　　特朗普亦在會上回應近月美國抗議活動，並將矛頭再次指向抗議者，「精神錯亂的左翼暴徒
正試圖破壞美國歷史，褻瀆美國的紀念碑，拆除美國的雕像，並懲罰、廢除、迫害不符合他們要
求的所有人。」（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情20/06/2020
【國安立法】中央在香港設維護國家安全公署，特首指定法官審案
生財有道19/06/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》JS環球生活疫情中受惠　短期可再挑戰52周高位
生財有道19/06/2020
《股市一周》美聯儲放水且中美關係緩和　港股全周彈342點
中國故事19/06/2020
《神州經脈》富時完成首階段納A　外資淨流入創次高　滬指彈1％
剖析天下19/06/2020
【太空競賽】布局Spacepower　高超音速VS北斗導航
剖析天下19/06/2020
【太空競賽】中美下月齊探火星　「火箭之王」擬2030年首飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金