【美國大選】特朗普出席競選集會再批中國，六名人員確診新冠肺炎

２ 《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普周六（２０日）出席自新冠肺炎疫情爆發以

來首場大型競選集會，會上他再次批評新冠肺炎源於中國，並解釋美國確診病例不斷增加是因為

檢測增加，又揚言將放慢檢測進度，不過及後競選團隊表示這個只是笑話。

而在集會前數小時，競選團隊證實６名場地工作人員對新冠肺炎病毒檢測呈陽性，故不會安

排他們參加集會，亦不會容許他們接觸民眾及官員。



＊集會出席人數不及預期＊



今次競選集會設於俄克拉何馬州塔爾薩市「ＢＯＫ Ｃｅｎｔｅｒ」舉行，會場可容納近兩

萬人，但今次出現多個座位未坐滿的情況。有報道指早前有美國網民號召年輕人預訂門票，但不

要前往集會，令集會出席人數不及預期。

不過競選團隊及後發表聲明強調，今次集會是先到先得形式入座，故根本不存在虛假索取門

票的情況。競選團隊亦回應原定於室外舉行活動的計劃取消，批評有傳媒及示威者勸止其他人士

出席。

特朗普亦在會上回應近月美國抗議活動，並將矛頭再次指向抗議者，「精神錯亂的左翼暴徒

正試圖破壞美國歷史，褻瀆美國的紀念碑，拆除美國的雕像，並懲罰、廢除、迫害不符合他們要

求的所有人。」（ａｌ）

