【國安立法】歐洲議會通過無約束力動議，或入稟海牙國際法院

《經濟通通訊社２２日專訊》歐洲議會周五（１９日）以大比數通過中國制訂港版國安法的
無約束力動議，呼籲歐盟成員國考慮入稟海牙國際法院投訴中國違反《中英聯合聲明》。
今次動議得到歐洲議會三大黨支持，當中提到歐盟應利用雙邊投資協定，向中方施壓保持香
港高度自治，又建議促請歐盟訂立限制監控技術出口機制，禁止中國在香港侵犯基本人權。
（ａｌ）（ｚｚ）
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