【華為風波】傳英國要求電訊商確保華為設備庫存充足

《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社引述信函及知情人士透露，英國國家網絡安全中心的

高級官員上周致信英國電信、沃達豐，要求他們確保有充足的華為設備庫存，因為英國擔心美國

的新制裁將破壞華為維持關鍵供應的能力。

網絡安全中心又指，需要保持來自所有製造商的充足零部供應，並確保產品和組件與技術發

展保持同步，對維護網絡安全至關重要，而美國針對華為的行動升級，可能令設備面臨的風險增

加，產品的更新能力亦會下降。（ａｌ）

