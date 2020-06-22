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22/06/2020 10:01

【美國大選】納瓦羅：未曾聽過特朗普尋求習近平幫助連任

　　《經濟通通訊社２２日專訊》白宮貿易顧問納瓦羅周日（２１日）表示，未曾聽過美國總統
特朗普和中國國家主席習近平會面時，尋求幫助以贏取連任。
　　他又指前美國國家安全顧問博頓新書中的指控是愚蠢，因為特朗普對中國的態度及貿易行為
上是非常強硬。
　　納瓦羅亦再度提起疫情起源的長期爭議，強調病毒是中國的產物，至於病毒是否是人造，仍
是未知的問題，而即使中美已達成第一階段貿易協議，疫情起源的問題近幾個月導致兩國緊張關
係加劇。（ａｌ）

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