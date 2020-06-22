【貿易再戰】特朗普：防止干擾貿易談判，未升級中國涉疆官員制裁

《經濟通通訊社２２日專訊》據美國新聞網站《Ａｘｉｏｓ》周日（２１日）專訪報道指，
美國總統特朗普解釋，暫停升級對鎮壓新疆維吾爾族穆斯林的中國官員制裁措施，是因為擔心會
干擾與中國的貿易談判。
特朗普指出，當時首階段貿易協議談判正進行到一半，並將達成一項了不起的協議，採購金
額可能達到２５００億美元，故不想影響談判結果。（ａｌ）（ｚｚ）
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