【貿易再戰】特朗普：防止干擾貿易談判，未升級中國涉疆官員制裁

《經濟通通訊社２２日專訊》據美國新聞網站《Ａｘｉｏｓ》周日（２１日）專訪報道指，

美國總統特朗普解釋，暫停升級對鎮壓新疆維吾爾族穆斯林的中國官員制裁措施，是因為擔心會

干擾與中國的貿易談判。

特朗普指出，當時首階段貿易協議談判正進行到一半，並將達成一項了不起的協議，採購金

額可能達到２５００億美元，故不想影響談判結果。（ａｌ）（ｚｚ）

