【新冠肺炎】英國首相約翰遜將於明日宣布放寬疫情防控措施

《經濟通通訊社２２日專訊》據英國首相辦公室今日公布，首相約翰遜將於周二（２３日）

公布放寬疫情防控措施，同時公布關於是否放寬２米社交距離規定的評估結果，以及英府解除封

控的路線圖，每個行業都將獲得詳細的指引確保安全。

而據《星期日電訊報》報道指，約翰遜亦將宣布調整社交距離指引，民眾之間將只需要保持

１米距離，但前提是採取戴口罩等額外保護措施。（ａｌ）

