【華為風波】美國駐荷蘭大使：如荷蘭使用華為，或阻兩國情報共享

《經濟通通訊社２２日專訊》美國駐荷蘭大使胡克斯特拉接受荷蘭報章《ＮＲＣ
Ｈａｎｄｅｌｓｂｌａｄ》訪問時表示，美國與荷蘭有深厚的交流，在調查、情報服務、打擊網
絡犯罪、暗網等範圍都有合作，故如果荷蘭決定在５Ｇ部署中使用華為設備，美國將不得不考慮
未來將如何共享情報信息。
他補充美國密切關注歐洲國家的情況，並將荷蘭目前的狀態視為正在推進工作，鼓勵荷蘭政
府及電訊商與美國保持一致方向。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS22/06/2020
【FOCUS】國民黨兩岸新論述 「四大支柱」暗撬印太槓桿
|生財有道22/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：中興低位有貨先止賺
|生財有道22/06/2020
【紓困措施】首批保就業名單曝光 養和港視IT榜上有名
|興證快訊22/06/2020
購物節
|香港政情20/06/2020
【國安立法】中央在香港設維護國家安全公署 特首指定法官審案
|生財有道19/06/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》JS環球生活疫情中受惠 短期可再挑戰52周高位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰