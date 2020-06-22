【華為風波】美國駐荷蘭大使：如荷蘭使用華為，或阻兩國情報共享

《經濟通通訊社２２日專訊》美國駐荷蘭大使胡克斯特拉接受荷蘭報章《ＮＲＣ

Ｈａｎｄｅｌｓｂｌａｄ》訪問時表示，美國與荷蘭有深厚的交流，在調查、情報服務、打擊網

絡犯罪、暗網等範圍都有合作，故如果荷蘭決定在５Ｇ部署中使用華為設備，美國將不得不考慮

未來將如何共享情報信息。

他補充美國密切關注歐洲國家的情況，並將荷蘭目前的狀態視為正在推進工作，鼓勵荷蘭政

府及電訊商與美國保持一致方向。（ａｌ）

