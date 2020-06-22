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22/06/2020 16:19

【國安立法】傳日本向香港資產管理及基金公司提供優惠誘遷往東京

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道指，日本正研究以免簽
證、稅務諮詢、辦公室優惠等措施，吸引香港資產管理公司、對沖基金公司遷往東京成立辦事處

　　消息指日本多年都希望爭奪亞洲金融中心的地位，而最近港區國安法帶來動盪，有利日本吸
引金融機構。消息又指日府近月已派出代表游說，目標是管理資產規模達１０億美元的金融公司
。（ａｌ）

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