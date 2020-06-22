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即市新聞

22/06/2020 09:29

《異動股》友邦開升近２％，內地分支改建獨資人壽子公司申請獲批

　　《經濟通通訊社２２日專訊》友邦（０１２９９）開升１﹒５３％，報７２﹒９元，破十天
線（７１﹒８８５元），暫為表現最佳藍籌。
　　中銀保監宣布，友邦將內地分支機構改建為獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，使友邦成
為首家外資獨資人身保險公司，註冊資本為３７﹒８億元人民幣。友邦表示，將著手申請以在內
地其他區域設立附屬於子公司的分支機構。
　　恆指開報２４５２８，跌１１５點或跌０﹒４７％，主板成交４４﹒０７億元。國企指數報
９９００，跌７４點或跌０﹒７５％。
　　上證綜合指數報２９６６，跌不足１點，成交３５﹒４７億元人民幣。深證成份指數報１１
６８０，升１２點或升０﹒１１％，成交３９﹒２８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　　７２﹒９０元　　　升１﹒５３％
　　宏利金融（００９４５）　　１０６﹒６０元　　　無升跌
　　中國太平（００９６６）　　　１２﹒９４元　　　升０﹒７８％
　　新華保險（０１３３６）　　　２６﹒７５元　　　跌０﹒１９％
　　中國人保（０１３３９）　　　　２﹒４９元　　　無升跌

　　中國平安（０２３１８）　　　７８﹒５０元　　　跌０﹒８２％
　　中國財險（０２３２８）　　　　７﹒３１元　　　跌０﹒８１％
　　中國太保（０２６０１）　　　２１﹒４０元　　　跌０﹒４７％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１５﹒９０元　　　跌０﹒８７％
　　眾安在線（０６０６０）　　　３４﹒００元　　　升１﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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