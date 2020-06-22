《異動股》友邦開升近２％，內地分支改建獨資人壽子公司申請獲批

《經濟通通訊社２２日專訊》友邦（０１２９９）開升１﹒５３％，報７２﹒９元，破十天

線（７１﹒８８５元），暫為表現最佳藍籌。

中銀保監宣布，友邦將內地分支機構改建為獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，使友邦成

為首家外資獨資人身保險公司，註冊資本為３７﹒８億元人民幣。友邦表示，將著手申請以在內

地其他區域設立附屬於子公司的分支機構。

恆指開報２４５２８，跌１１５點或跌０﹒４７％，主板成交４４﹒０７億元。國企指數報

９９００，跌７４點或跌０﹒７５％。

上證綜合指數報２９６６，跌不足１點，成交３５﹒４７億元人民幣。深證成份指數報１１

６８０，升１２點或升０﹒１１％，成交３９﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ７２﹒９０元 升１﹒５３％

宏利金融（００９４５） １０６﹒６０元 無升跌

中國太平（００９６６） １２﹒９４元 升０﹒７８％

新華保險（０１３３６） ２６﹒７５元 跌０﹒１９％

中國人保（０１３３９） ２﹒４９元 無升跌



中國平安（０２３１８） ７８﹒５０元 跌０﹒８２％

中國財險（０２３２８） ７﹒３１元 跌０﹒８１％

中國太保（０２６０１） ２１﹒４０元 跌０﹒４７％

中國人壽（０２６２８） １５﹒９０元 跌０﹒８７％

眾安在線（０６０６０） ３４﹒００元 升１﹒０４％

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（ｎｓ）

