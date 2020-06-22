《中資異動》中興通訊急挫近９％，澄清並不具備晶片生產製造能力

《經濟通通訊社２２日專訊》中興通訊（００７６３）澄清公司並不具備晶片生產製造能力

。股價開瀉８﹒５％，報２４﹒７５元；成交約１８３萬股，涉資４５２４萬元。

Ａ股（深：００００６３）現價４１﹒７元人民幣，下跌２﹒７３％，成交１﹒８２億元人

民幣，涉及４３６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８４﹒１６％。

中興在網站發表澄清聲明，指公司注意到近期多個媒體針對中興７納米晶片規模量產和５納

米開始導入的訊息，指訊息存在誤讀，部分報道與事實不符，對公司正常經營造成了困擾和影響

。

中興又表示，在晶片設計領域，公司專注通訊晶片的設計，並不具備晶片生產製造能力，指

中興的晶片生產和製造依托全球的合作夥伴進行分工生產，又指晶片的設計和製造需要全產業鏈

通力合作，公司一直和產業鏈各方保持密切合作，打造公司競爭力的核心基石。

現時，恆生指數報２４５２８，跌１１５點或跌０﹒４７％，主板成交４４﹒０７億元。國

企指數報９９００，跌７４點或下跌０﹒７５％。

上證綜合指數報２９６６，跌不足１點，成交３５﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１１６８０，升１２點或上升０﹒１１％，成交３９﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊（００７６３） ２４﹒７５元 跌８﹒５０％

中通服 （００５５２） ５﹒２５元 升０﹒１９％

通達集團（００６９８） ０﹒４５元 無升跌

中國鐵塔（００７８８） １﹒５１元 無升跌

京信通信（０２３４２） ３﹒１７元 跌０﹒６３％

長飛光纖（０６８６９） １４﹒２元０ 升０﹒２８％

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（ｃａ）

