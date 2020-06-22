《異動股》中芯國際急漲逾６％創歷史新高，科創板上市審議通過

《經濟通通訊社２２日專訊》中芯國際（００９８１）現價升６﹒１１％，報２４﹒３元；

成交約３３３１萬股，涉資７﹒８７億元。股份盤中高見２４﹒３元，創歷史新高。

內地芯片製造龍頭中芯國際上周五（１９日）晚發公告，公司在上海科創板發行上市申請獲

科創板股票上市委員會審議通過。從６月１日申報獲受理到６月１９日過會，中芯國際僅用時１

９日，以「閃電」速度完成，並有望成為首家在境外上市的科創紅籌回歸「Ａ＋Ｈ」公司。

現時，恆生指數報２４５５０點，跌９３點或跌０﹒３８％，主板成交２００﹒２５億元。

國企指數報９９１６點，跌５７點或跌０﹒５８％。

上證綜合指數報２９７０點０，升２點或升０﹒０９％，成交７８５﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１１７１４點，升４６點或升０﹒４０％，成交１０７０﹒３５億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） ２４﹒３００元 升６﹒１１％

中電華大科技（０００８５） ０﹒８５０元 升２﹒４１％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８４﹒８００元 跌１﹒２２％

華虹半導體 （０１３４７） ２１﹒９００元 升３﹒７９％

上海復旦 （０１３８５） ６﹒４００元 升０﹒４７％

康特隆 （０１９１２） ３﹒１２０元 跌０﹒９５％

晶門科技 （０２８７８） ０﹒１７５元 升６﹒７１％

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（ｕｌ）

