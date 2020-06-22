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即市新聞

22/06/2020 09:54

《異動股》中芯國際急漲逾６％創歷史新高，科創板上市審議通過

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中芯國際（００９８１）現價升６﹒１１％，報２４﹒３元；
成交約３３３１萬股，涉資７﹒８７億元。股份盤中高見２４﹒３元，創歷史新高。　　
　　內地芯片製造龍頭中芯國際上周五（１９日）晚發公告，公司在上海科創板發行上市申請獲
科創板股票上市委員會審議通過。從６月１日申報獲受理到６月１９日過會，中芯國際僅用時１
９日，以「閃電」速度完成，並有望成為首家在境外上市的科創紅籌回歸「Ａ＋Ｈ」公司。
　　現時，恆生指數報２４５５０點，跌９３點或跌０﹒３８％，主板成交２００﹒２５億元。
國企指數報９９１６點，跌５７點或跌０﹒５８％。
　　上證綜合指數報２９７０點０，升２點或升０﹒０９％，成交７８５﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１７１４點，升４６點或升０﹒４０％，成交１０７０﹒３５億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　（００９８１）　２４﹒３００元　　升６﹒１１％
　　中電華大科技（０００８５）　　０﹒８５０元　　升２﹒４１％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　８４﹒８００元　　跌１﹒２２％
　　華虹半導體　（０１３４７）　２１﹒９００元　　升３﹒７９％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　６﹒４００元　　升０﹒４７％
　　康特隆　　　（０１９１２）　　３﹒１２０元　　跌０﹒９５％
　　晶門科技　　（０２８７８）　　０﹒１７５元　　升６﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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