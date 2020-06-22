《異動股》騰訊續漲近２％創逾兩年高，增持蔚來加強汽車產業布局

《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊（００７００）現價升１﹒７８％，報４６８﹒６元；成

交約７２８萬股，涉資３３﹒７７億元。

盤中高見４６８﹒８元，距離２０１８年３月歷史高位４７３﹒５２元僅一步之遙。騰訊近

日走勢凌厲，五連升累漲逾８％。

騰訊近期加快其全方位汽車產業布局。據美國證監會的文件披露，騰訊透過下基金斥資

１０００萬美元，購入蔚來汽車１６８萬股美國存托股份。增持後，騰訊持有蔚來約１﹒５９億

股普通股，持股佔比１５﹒１％，為第二大股東。

此前，騰訊上周宣布夥拍Ｈａｍｍｅｒ Ｃａｐｉｔａｌ組成的財團收購內地汽車資訊平台

網站、易鑫集團（０２８５８）母公司易車。騰訊等以每股ＡＤＳ作價１６美元現金，私有化易

車，涉及總金額約１１億美元。

現時，恆生指數報２４５７９，跌６４點或跌０﹒２６％，主板成交４０１﹒２８億元。國

企指數報９９２４，跌４９點或跌０﹒５０％。

上證綜合指數報２９８１，升１３點或升０﹒４５％，成交１５７６﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１１７２２，升５４點或升０﹒４６％，成交２１００﹒８８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ４６８﹒６０元 升１﹒７８％

閱文集團 （００７７２） ５２﹒００元 跌０﹒９５％

同程藝龍 （００７８０） １３﹒９２元 跌０﹒８５％

小米集團 （０１８１０） １２﹒７８元 跌０﹒９３％

平安好醫生（０１８３３） １１４﹒００元 升１﹒１５％



易鑫集團 （０２８５８） １﹒９３元 無升跌

美團點評 （０３６９０） １７０﹒００元 跌２﹒３０％

眾安在線 （０６０６０） ３３﹒９０元 升０﹒７４％

京東集團 （０９６１８） ２２８﹒４０元 跌２﹒２３％

阿里巴巴 （０９９８８） ２１５﹒００元 跌１﹒８３％

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（ｙｋ）

