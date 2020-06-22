《午市前瞻》港股半年結在即料維持上落市，２４０００有支持

《經濟通通訊社２２日專訊》世衛上日表示全球２４小時內創紀錄新增１８﹒３萬宗病例，

市場擔憂再度爆發第二波疫情，避險情緒較濃，港股今早低開１１５點報２４５２８點，盤中早

段濠賭股受疫情影響領跌藍籌，新經濟股亦回吐，港股一度低見２４４５７點挫１８５點。隨後

，美股期貨於亞洲時段回升，加上重磅股騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）及港交所（

００３８８）發力撐市，港股跌幅收窄至１４點，報２４６２８點。最終港股中午收報２４５６

４，跌７９點或跌０﹒３２％，主板成交６５６﹒３７億元。國企指數報９９０４，跌７０點

或跌０﹒７１％。

Ａ股兩市微升。上證綜合指數報２９７５點，升８點，成交２２２６﹒７３億元人民幣。深

證成份指數報１１７３３點，升６４點或升０﹒５６％，成交３０４３﹒９１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊及港交所繼續走高。騰訊增持蔚來汽車，升２﹒６１％報４７２﹒４元冠

藍籌，盤中見４７３元為２０１８年１月以來高位，直逼上市最高位４７３﹒５２元；港交所上

揚２％，報３０６﹒４元，創新高見３０６﹒６元；友邦內地分支機構改建為獨資人壽保險子公

司的申請已經獲批，半日抽升２﹒４４％，報７３﹒５５元；匯控（００００５）跌１﹒０７％

，報３６﹒９５元；建行（００９３９）滑０﹒８％，報６﹒２１元；中移動（００９４１）微

升０﹒２８％，報５４﹒４元。



＊瑞聲獲匯豐研究升價，手機股跑出＊



匯豐研究預料瑞聲（０２０１８）次季盈利增並上調目標價，半日領跑藍籌，漲２﹒１５％

，報４７﹒４５元；其他手機設備股，舜宇光學（０２３８２）走高２﹒０２％，報１１６﹒４

元；高偉電子（０１４１５）抽升４％，報１﹒８２元；比亞迪電子（００２８５）揚１﹒５％

，報１７﹒６元；鴻騰精密（０６０８８）急飆１３﹒１６％，報３﹒０１元。

半導體股普偏造好，其中中芯（００９８１）獲批科創板上市，走高升５﹒４６％，報２４

﹒１５元；華虹半導體（０１３４７）跟漲５﹒９２％，報２２﹒３５元；上海復旦（０１３８

５）走高６﹒１２％，報６﹒７６元；腦洞科技（０２２０３）企穩，報０﹒３５５元；中興（

００７６３）澄清不具備生產晶片能力，急吐５﹒３６％，報２５﹒６元。

內地「６１８購物節」結束，部分概念股散水。阿里巴巴（０９９８８）下滑１﹒９２％，

報２１４﹒８元；京東集團（０９６１８）走低１﹒８％，報２２９﹒４元；微盟集團（０２０

１３）插水１３﹒８８％，報８﹒４４元；中國有贊（０８０８３）急挫１０﹒５３％，報１﹒

０２元；美團點評（０３６９０）跌１﹒４４％，報１７１﹒５元。



＊料入境限制將持續，金沙領跌藍籌＊



此前澳門旅遊局表示，估計要至２０２３年才能回復以往的澳門旅遊規模及模式，受出入境

限制，預料短期至未來一段時間，居民出遊仍受一定限制，濠賭股跑輸。銀河娛樂（０００２７

）走低３﹒４％，報５２﹒５元，為表現最差藍籌；金沙中國（０１９２８）跌３﹒１３％，報

３０﹒９５元；新濠國際（００２００）下滑２﹒２３％，報１５﹒７６元；澳博（００８８０

）急挫３﹒６％，報８﹒８４元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒８２％，報１３﹒８元。

創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業今日公布，中資券商炒起。招商證券（０６０９

９）走高７﹒０７％，報８﹒７８元；光大證券（０６１７８）飆升７﹒６％，報５﹒３８元；

中國銀河（０６８８１）急漲５﹒９３％，報４﹒２９元；ＨＴＳＣ（０６８８６）上揚３﹒９

８％，報１３﹒２８元；廣發証券（０１７７６）升３﹒４８％，報８﹒６８元。

新冠疫情持續，市場避險情緒增，金價突破１７５０美元創一個月高，金礦股受追捧。山東

黃金（０１７８７）抽升４﹒５２％，報２１﹒９５元；招金礦業（０１８１８）走高２﹒６２

％，報８﹒６３元；中國黃金（０２０９９）漲２﹒１７％，報３﹒７６元；紫金礦業（０２８

９９）上升２﹒３９％，報３﹒４３元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚１﹒１９％，報１

２７６元。



＊黃偉康﹕晶片板塊仍有炒作空間＊



港股今早表現較平穩，約於２４５００點水平徘徊，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通

通訊社》表示，今日大市表現大致沉悶，美市下行壓力牽動港股下跌後惟能回穩，預期藍籌股如

瑞聲、舜宇、騰訊等欠缺再升動力，他形容市場正處於觀望氣氛等待入市，但仍受制於肺炎疫情

反復與中美關係等外圍因素。就中美關係而言，雖然雙方上周於夏威夷進行談判為市場帶來憧憬

氣氛，但是近日美國官員發表等講話態度較為強硬，外界憂會有制裁制行動展開，因此港股上升

動力有限，料２４８００點水平，約１００天線有阻力。他指７月份股市或會較為波動，而６月

份期指結算及港股半年結在即，預期恆指會有７００至８００點上落空間，支持位為２４０００

點左右。

個別投資方面，他認為晶片板塊仍有炒作空間。近期不少中概股赴港上市，亦使市場認為可

推動Ａ股集資空間，不少中概股或回Ａ，相信能夠推動相關板塊有支持。以中芯為例，近１０日

的股價由１８元升至２５元區間，升幅雖然大，但相信仍有炒作空間，暫難估計高位，但他指出

，投資者如已持有股份，則可設定１０天線為止賺位。而對於整個板塊而言，他稱各國限制中國

晶片供應，帶動自行發展動力與空間，加上有國家給予補助，將對行業發展有利，因此他認為板

塊股份會有支持，料可炒作２至３個星期。

中興澄清其不具備晶片生產製造能力，使股價今早一度急挫９％。黃偉康認為此事件讓大眾

對其營運產生疑問，短期而言股價波動性較高，預期暫在２５至２７元水平上落，２７﹒５元為

較大阻力，現時觀望情緒較為濃厚，投資者應「避一避」。（ｊｃ、ｆｚ）

