【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒７億人幣，買騰訊港交所沽滙控平保

《經濟通通訊社２２日專訊》美國及中國均見爆發第二波疫情，市場憂慮阻礙經濟復甦，美

股上周五個別發展，道指倒跌２０８點。港股今日反覆回落，低開１１５點，報２４５２８，之

後走勢反覆，最多跌１８５點，見２４４５７點，一度失守１０日線（約２４５１６）。其後１

０日線失而復得，內地６月份ＬＰＲ維持不變，符合市場預期，恆指亦收窄跌幅至１４點見２４

６２８點全日高位。午後跌幅擴大，恆指曾挫２５２點，低見２４３９１點。尾市跌幅收窄，最

終收報２４５１１，跌１３２點或０﹒５４％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒７億元人民幣，減少３３％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、小米集團（０１８１０）；淨賣出

最多的依次是滙豐控股（００００５）、中國平安（０２３１８）、微盟集團（０２０１３）。

主板成交１１９５﹒８１億元減少２１％。其中港股通成交２６８﹒４億元，佔總成交

２２﹒４％。



＊北水續掃騰訊，淨流入近１７億元＊



騰訊控股連升５日，升３％，報４７４﹒２元創上市新高，北水淨買入１６﹒８億元。

港交所升３﹒７３％報３１１﹒６元，再創歷史新高兼為表現最佳藍籌。北水淨買入５﹒５

億元。

小米集團跌２﹒６４％報１２﹒５６元，北水淨買入２﹒３億元。

滙控跌１﹒７４％報３６﹒７元，北水淨賣出５﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １６﹒８３

香港交易所 （００３８８） ５﹒５２

小米集團 （０１８１０） ２﹒３４

建設銀行 （００９３９） ２﹒３４

金山軟件 （０３８８８） １﹒４４



淨沽出最多港股：

滙豐控股 （００００５） －５﹒２９

中國平安 （０２３１８） －５﹒０２

微盟集團 （０２０１３） －３﹒９７

中國移動 （００９４１） －２﹒７２

美團點評 （０３６９０） －１﹒２８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

