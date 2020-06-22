李小加：今年是ＩＰＯ大年，難預測二次上市企業納入港股通時間表

《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加出席網上論壇時指，今

年是本港新股市場重要的一年，不單是有多隻中概股回流本港進行第二次上市，而本地亦有多隻

大型新股正部署上市，儘管暫時未知香港可否再度蟬聯全球新股集資王之位，但即使現時市場充

斥不確定性，香港市場表現仍強勁及競爭力十足，相信優質的中資公司都會回來，並強調不可持

續的企業不應在任何市場上市，而壞公司不符合資格亦無法回來。

對於中概股回流上市後會否納入港股通，他認為並非「會否」問題，而是「何時」問題，香

港就這方面議題大致已解決，而內地監管機構亦希望看到一些好公司會考慮在本地上市，目前正

與內地交易所持續合作，以確保他們的問題可大致解決。惟他又指出，即使香港能為中概股「開

快車」或將其納入恆指成分股中，亦未必足以與內地交易所達成協議，難以預測納入港股通的時

間表。

對於美國要求境外企業在當地上市時，須證明不受外國操縱，被外界視為針對中國。李小加

不認為美國會僅因為該企業為中資而要求其退市，相信是與合規要求有關。但他認為，任何時間

和任何地方都會有「壞蘋果」，重要的是監管機構不會被它們愚弄。

他又認為，上海科創板不會搶去香港新股市場，重申中國愈開放金融市場並不意味香港會失

去吸引力，反而是擁有更多機會，只要香港可以保持差異化及競爭優勢，中港永遠能一起成功。

（ｙｗ）

