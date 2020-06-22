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22/06/2020 19:23

《再戰明天》俄羅斯外長主持中印外長線上會議，美國公布新屋銷售

　　《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），俄羅斯外長主持中印外長線上會議，美國公
布６月里奇蒙儲行製造業指數。

＊明尼亞波利斯儲行總裁卡什卡利參加問答會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：３０ａｍ，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加
一場線上問答會議。
　　明午４：４５ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在一項活動中發表演說。
　　明日，俄羅斯外長主持與中國國務委員暨外長王毅和印度外長蘇杰生的線上會議。
　　亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財政高級官員開會議（至６月２５日）。

＊美國公布６月里奇蒙儲行製造業指數＊

　　在數據方面，明午４：００ｐｍ，歐元區公布６月製造業採購經理人指數，料由３９﹒４升
上４４﹒８。
　　明晚９：４５ｐｍ，美國公布６月服務業採購經理人指數，料由３７﹒５升上４８；製造業
採購經理人指數料由３９﹒８升上５０﹒８。１０：００ｐｍ，美國公布５月新屋銷售，料由６
２﹒３萬上升至６３﹒５；月率料由０﹒６％上升至１﹒９％。美國６月里奇蒙儲行製造業指數
料由負２７好轉至負１１。

＊英皇系派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：英皇國際（００１６３）英皇娛樂酒店（００２９６）、
謝瑞麟（００４１７）和浩澤淨水（０２０１４）等。（ｈｏ）

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