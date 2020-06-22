【紓困措施】首批保就業名單曝光，養和港視ＩＴ榜上有名

《經濟通通訊社２２日專訊》政府發言人今表示，「保就業」計劃秘書處已把首批領取工資

補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數上載到「保就業」計劃網站。

政府表示，保就業計劃採取高透明度方式，讓社會及僱員作出監察。今天公布的首批僱主名

單，涵蓋近２５５００名僱主、涉及約４８億元工資補貼及承諾受薪僱員人數超過２０萬個。

發言人續指，「保就業」計劃第一期申請在六月十四日午夜截止，政府合共收到１６﹒９萬

名僱主申請，約佔合資格僱主數目的三分之二，在過去兩星期已向兩批共５９５００名僱主發放

總額約１１４億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數４９萬名；兩批僱主當中９８％為聘請不足

５０名僱員的中小微企。

在該計劃中，不少航空業界亦有申請上述計劃以領取補貼，當中，中華航空股份有限公司領

取約６１２萬、長榮航空股份有限公司領取約１９４萬元、中國南方航空股份有限公司經營中國

南方航空香港營業部約５９萬元及中國航空工業國際（００２３２）領取約１９萬元。

申請該計劃的亦包括不同界別，香港電視網絡（０１１３７）領取約３２７５萬元、

Ｉ﹒Ｔ ＡＰＰＡＲＥＬＳ ＬＩＭＩＴＥＤ領取約４７１１萬元、養和醫療集團有限公司領取

約８５９５萬元及安信信貸有限公司領取約１７５４萬元等公司。（ｂｎ）

