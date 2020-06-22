【國安立法】惠譽：國安法實施會否影響本港評級仍言之尚早

《經濟通通訊社２２日專訊》惠譽評級亞太區主權評級主管施帝文在網上會議表示，隨著封

城政策放鬆和外部需求逐步改善，亞太地區（ＡＰＡＣ）自上半年嚴重收縮後，應在下半年出現

正增長，而增長主要由中國帶動，相信中國的經濟已在今年次季開始恢復，雖然中國全年增長僅

為０﹒７％，但較其他新興市場高，明年經濟增長能達７﹒９％。惠譽預測今年年亞太地區經濟

增長下降１﹒７％，而全球下降４﹒６％，需到２０２１年才能獲得反彈。

市場憂慮港版《國安法》會否使評級機構再度下調本港的信貸評級，惠譽評級亞太區主權評

級高級董事費安德表示，該行關注本港實施國安法，由於香港與中國內地的經濟及政治關係愈趨

緊密，去年９月起該行兩度下調本港信貸評級至「ＡＡ－」，評級展望由「負面」轉為「穩定」

，當中亦考慮了美國或可能採取的行動。



＊香港宏觀經濟制度若保持獨立，仍能有別於內地＊



費安德又指，只要香港的宏觀經濟制度保持獨立，例如維持聯繫匯率、擁有獨立的監管部門

及財政管理，香港信貸評級評級仍與內地有所區分。而國安法實施後，他認為國際和本地投資者

改變對本港的中期營商環境信心，有機會影響本港的評級，但現時市場對國安法的影響仍存有不

同意見，故未能太早下定論。

他又表示，內地房地產的防禦能力超乎預期，雖然內地工業及經濟活動由４月份逐步復甦，

但內地消費復甦滯後，餐飲業的銷售仍錄得按年雙位數字下跌。（ｊｏ）（ｚｚ）

