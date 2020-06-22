《小傳日記》ＱＱ港所有貢獻，魚缸險守十天線！

《小傳日記》擔心花旗國爆發第二波疫情，連蘋果公司都要關閉當地１１間門店，花旗國三

大指數上星期五個別發展，香江呢邊朝早亦無咩動力，低開１１５點報２４５２８點。神州６月

貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一年期同五年期都維持不變，同孖屐預期一樣，降準預期升溫，加

上ＱＱ（００７００）及ＡＩＡ（０１２９９）都急漲，帶領魚缸早段跌幅收窄至只有１５點見

２４６２８點，為全日最高位。午後，Ａ場轉跌，本地地產佬、濠賭佬同內房跌幅亦擴大，拖累

魚缸瀉最多２５２點見２４３９１點，失十天線（２４５１１點）。不過生發發（００３８８）

狀態大勇，加上花旗國道期向上，魚缸逐漸收復失地，最終收報２４５１１，跌１３２點或跌近

１巴仙，主板成交１１９５﹒８１億銀，較上日減少兩成一。國企指數報９８７９，跌９５點或

跌近１巴仙。

重磅佬表現突出，ＱＱ飆３巴仙，報４７４﹒２銀，創上市新高；生發發獲中金升他屐至

３４３銀，揚近４巴仙，報３１１﹒６銀，同樣破頂兼為今日最佳表現藍戰士；ＡＩＡ神州分支

改建為獨資險企獲批，走高近２巴仙，報７３﹒１銀；大象（００００５）唔生性，跌近２巴仙

，報３６﹒７銀；神州移動（００９４１）軟近１巴仙，報５３﹒９５銀；建行（００９３９）

滑近１巴仙，報６﹒２銀。

Ａ場方面，上證綜指報２９６５，跌２點，深成指數報１１７０２，升３４點，兩市成交

８２８５﹒３５億人仔。



＊晶片逆市揚中芯仍最強，微盟牽訴訟同業亦心痛＊



晶片佬今日繼續走高，龍頭大哥中芯（００９８１）喺上海科創板嘅上市申請已批，有望成

為首間喺境外上市嘅科創紅籌回歸「Ａ＋Ｈ」公司，急漲近６巴仙，報２４﹒２銀；國家存儲器

基地項目二期已經喺武漢東湖高新區開工，華虹半導體（０１３４７）飆近９巴仙，報２２﹒９

５銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）就腳軟近２巴仙，報８４﹒３銀；上海復旦（０１３８５）

起哄近９巴仙，報６﹒９２銀。上星期因為晶片量產消息而急漲嘅中興（００７６３）澄清，並

唔具備晶片生產製造能力，全日挫逾６巴仙，報２５﹒３銀。

Ｓａａｓ佬今日集體跳水，相信同微盟（０２０１３）「刪庫事件」賠償案脫唔甩關係。據

報道指，大量商家不滿微盟嘅賠償方案集體投訴，目前呢啲投訴已被立案，今日喺上海開庭審理

。微盟瀉近一成二，報８﹒６４銀；神州有贊（０８０８３）走低近一成，報１﹒０６銀；兌吧

（０１７５３）撻低近一成六，報３﹒１８銀；中軟國際（００３５４）跌近２巴仙，報

４﹒３９銀。



＊藥佬齊潛水信達逆高舉，創業板威水券商股無衰＊



今日藥佬全部潛水，雖然藥監局早前通過４０條藥品批准證明，不過「孖屐」可能走弱兼有

獲利盤出現，中生製藥（０１１７７）挫近３巴仙，報１４﹒４２銀；石藥（０１０９３）亦回

吐逾２巴仙，報１３﹒６４銀；國藥（０１０９９）挫近４巴仙，報１９﹒６銀；藥明生物（０

２２６９）微跌唔夠半巴仙，報１３８﹒４銀；但信達生物（０１８０１）飛起逾７巴仙，報

５３銀；疫苗佬康希諾生物（０６１８５）今日又炒起，漲近７巴仙，報１９７﹒６銀。

神州業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業將於今日公布，截至６月１５日，創業板ＩＰ

Ｏ在審企業共１９２家，一講到咁多ＩＰＯ上市，券商就梗係Ｆａｔ Ｆａｔ啦！中金公司（０

３９０８）抽高近４巴仙，報１５﹒１４銀；中信証券（０６０３０）升逾２巴仙，報１５﹒５

６銀；海通證券（０６８３７）漲逾１巴仙，報６﹒５３銀；華泰證券（０６８８６）踢高逾２

巴仙，報１３﹒０６銀；中國光大（００１６５）升近２巴仙，報１１﹒４６銀。



＊馬交限入境濠賭唔好景，恆大勤回購股價仍憂愁＊



馬交旅遊局局長文綺華指，目前馬交出入境限制預料短期仍會持續，濠賭立即被人沽貨兼潛

水，銀娛（０００２７）潛近４巴仙，報５２﹒３５銀，兼為最大跌幅藍戰士；新濠國際（００

２００）跌近３巴仙，報１５﹒６６銀；澳博控股（００８８０）跪低逾４巴仙，報８﹒７９銀

；永利馬交（０１１２８）跌逾３巴仙，報１３﹒７６銀；金沙神州（０１９２８）跌近３巴仙

，報３１銀；美高梅神州（０２２８２）瀉近４巴仙，報９﹒７８銀；

內房佬今日都一同回塘，除咗人仔微微跌，好似恆大（０３３３３）近期都積極回購，上星

期先用３﹒４２億銀回購１６８６﹒５萬股，但股價都係唔生性，今日收跌近３巴仙，報

１９﹒９８銀；中海外（００６８８）回吐近１巴仙，報２５﹒０５銀；潤地（０１１０９）跌

近３巴仙，報３０﹒５５銀；融創（０１９１８）挫近２巴仙，報３４﹒４５銀；碧桂園（０２

００７）跌近１巴仙，報９﹒９３銀。請請！



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