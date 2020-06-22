【新冠肺炎】港鐵：「程程２０％車費扣減」將於下周三實施

《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，推出為期半年的新一輪支援措
施，包括將現行八達通「程程３﹒３％車費扣減」大幅提升至「程程２０％車費扣減」，以及為
常客車票計劃提供１００元扣減。「程程２０％車費扣減」優惠將於下周三（１日）實施，直至
明年１月１日。
港鐵指出，乘客購買今年７月至１２月的「全月通加強版」和「港鐵都會票」，均可享有
１００元扣減。乘客可於本周三（２４日）起以優惠價購買７月份的「全月通加強版」。
（ｂｎ）
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