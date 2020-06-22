【派錢一萬】銀行拎？郵局拎？教你無憂快速登記！

《環富通基金頻道記者羅駿豪２２日報道》財政司司長陳茂波日前公布派發１萬元「現金發

放計劃」時間表，市民由昨日父親節當天起，透過銀行或香港郵政進行登記，最快可於７月８日

收到錢！究竟點樣可以申請？到銀行排隊費時失事，有無其他方法？點樣申請先最快捷？宜家就

教你點無憂快速登記！



＊銀行過戶＊



講方便，肯定是經銀行提取１萬元最就手，因政府直接向銀行過數，無需提取支票入票咁多

手續！不過要留意，用作收款的戶口必須是以個人名義開設的港元戶口，儲蓄或支票戶口也可，

但不能是海外分行帳戶，亦不可登記聯名戶口。

經銀行領款亦有很多方法向銀行申請，主要包括以下三個途徑：



＊落分行，時間最耐＊



最傳統的方式，當然是直接「落分行」，不過這方法十分耗費時間，因經分行申請須填實體

表格，亦可能要排隊或取籌號，等候時間難以掌握。

「落分行」這個方法好處是不用使用互聯網提交個人資料，較適合不懂上網的長者及空閒時

間較多退休人士，與及關注網絡安全的人士。



＊網頁電子表格，不需要填姓名＊



隨著科技發展，政府終為派錢將引入電子申請！過去於６０００元計劃，關愛共享計劃（派

４０００元）的必須填表時代已結束。

市民可以直接經銀行登記「現金發放計劃」，包括銀行網頁登記及登入網上理財後再登記，

前提是於該行已開設戶口，未開戶便須先開戶口。進行電子申請時，客戶並不需要填寫姓名，只

需要身分證首四個字，銀行便會使用原有的客戶資料確認身分。



＊手機銀行ＡＰＰ「一按」完成最快捷！＊



手機上網已經十分普及，今次計劃亦可以使用流動應用程式（ＡＰＰ）作登記。

同樣，經銀行ＡＰＰ登記「現金發放計劃」，前提是於該行已開設戶口，更要有網上理財帳

戶。進行ＡＰＰ電子申請時，客戶只須登入網上理財帳戶，不需填表，個別甚至可以「一按完成

登記」！

不過要留意，並非所有銀行都接受經ＡＰＰ登記派錢，以下為可經ＡＰＰ登記的銀行（排名

不分先後）：中銀香港、大新、渣打香港、工銀亞洲、建行亞洲、匯豐、恆生、東亞、富邦銀行

、交銀香港、創興銀行、星展香港、上商、富邦銀行、集友銀行、南商、招商永隆及眾安銀行。



＊頭１０日登記，都可成首批萬元落袋市民＊



經電子方式領款的市民留意，當局為免大量市民短時間內同時登記令系統「死機」，在首

１０天（即６月２１日至３０日）登記，款項都會同於７月８日左右方存入銀行帳戶，所以大家

無需急於第一兩日就搶先登記。計劃登記期至２０２１年１２月３１日。



＊郵寄亦可戶口過數＊



其實，政府當局亦容許欲透過銀行領取一萬元款項的市民，直接透過郵寄遞交申請，表格今

日（１５日）起可以在這裡下載（銀行過數應使用「表格１」），不過交表最快要下周日（２１

日）才接受申請。

目前已有多間銀行宣布推出抽獎、現金回贈等優惠活動，吸引客戶透過該行登記領取政府１

萬元。



＊經郵局拎，可網上登記＊



海外港人若沒有香港銀行戶口，除了趕快開新戶口外（個別銀行可網上開戶，但有可能要求

客戶聲明開戶時身處本港，這點要留意），也可以向香港郵政登記，領取１萬元支票。方法包括

電子網上登記，登記於今日上午９時起開始。



＊亦可郵局交表放投遞箱＊



如上文，長者或許未必懂得使用上網，市民也可填實體申請表，再放在郵局投遞箱，表格今

日起可以在這裡下載（取支票應填「表格２」）。



＊郵寄香港寄出無需貼郵票＊



除了將表格交往郵局外，市民亦可直接將表格郵寄至香港郵政信箱１８２０２０號，請謹記

，如在本地寄出，信封上無需貼上郵票！經郵局拎１萬元支票的話，應填「表格２」，切勿填錯

喔。

要謹記，申請後，申請者需親身到郵局拎現金支票，到時可選擇往中銀香港分行拎現金（必

須親身前往），又或存入任何以該人名稱登記的戶口（包括海外戶口和聯名戶口）。

留意，支票有效期為發出日期起計六個月，若未領則自動再發出一次，因此須支票發出日期

起計一年內就要領取，否則便不會再補發，當自動放棄論。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

