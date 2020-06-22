憂疫情出現反彈，港股全日跌１３２點收２４５１１點險守十天線

《經濟通通訊社２２日專訊》市場憂慮美國疫情出現反彈影響經濟復甦，美股上周五個別發

展，道指挫逾兩百點。加上世衛總幹事譚德塞周六表示，全球單日新增確診超過１５萬宗，是疫

情大流行以來單日新高。港股今日反覆受壓，開報２４５２８點，跌１１５點，大市早段曾跌近

２００點，不過多隻重磅股發力撐市，恆指半日跌７９點。

本港地產股及濠賭股午後跌勢加劇，港股跌幅擴大至超過２００點，曾挫２５２點，低見

２４３９１點。尾段跌幅收窄，最終收報２４５１１，下跌１３２點或下跌０﹒５４％，險守十

天線。主板成交１１９５﹒８１億元，大減兩成一。國企指數報９８７９，下跌９５點或下跌

０﹒９６％。

Ａ股個別發展，上證綜指報２９６５，下跌２點或下跌０﹒０８％；深證成指報１１７０２

，上升３４點或上升０﹒２９％。總成交８２８６億元人幣，較上一交易日（１９日）增加

６﹒４％，創３月１８日以來逾三個月高。

重磅股方面，騰訊（００７００）今年６月斥資１０００萬美元增持有「中國Ｔｅｓｌａ」

之稱的電動車生產商蔚來汽車；股價收揚３％，報４７４﹒２元創上市新高。港交所

（００３８８）盤中高見３１２元，再創歷史新高（以除淨後股價計），走高３﹒７３％，報

３１１﹒６元。匯控（００００５）跌１﹒７４％，報３６﹒７元；友邦（０１２９９）將內地

分支機構改建為獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，升１﹒８１％，報７３﹒１元。中移動

（００９４１）跌０﹒５５％，報５３﹒９５元；建行（００９３９）跌０﹒９６％，報６﹒２

元。



＊內地創業板註冊制首批企業將亮相，券商股炒上＊



創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業將於今日公布。目前創業板存量在審企業正在平

移，數據顯示，截至６月１５日，創業板ＩＰＯ在審企業共１９２家（包括９家已過會但尚未獲

得批文的）。中資券商及相關股全線上揚，中信証券（０６０３０）升２﹒１％，報１５﹒５６

元；中金公司（０３９０８）揚３﹒８４％，報１５﹒１４元；中國銀河（０６８８１）漲

３﹒９５％，報４﹒２１元；中信建投（０６０６６）走高２﹒５１％，報８﹒５８元。

本地地產股沽壓沉重，新世界（０００１７）軟０﹒２１％，報９﹒５７元；集團上周五的

特別股東大會，９９﹒９１％高票通過股份四合一，股份合併將於明日生效。恆地

（０００１２）跌２﹒１％，報３０﹒３元；信置（０００８３）挫３﹒４９％，報９﹒６７元

；九龍倉置業（０１９９７）下跌１﹒７９％，報３８﹒４元；領展（００８２３）下跌

１﹒２２％，報６４﹒９元。

澳門旅遊局局長文綺華接受當地電台節目時表示，世界旅遊秩序或要３年後才回復。濠賭股

全線下挫，其中藍籌股銀娛（０００２７）瀉３﹒６８％，報５２﹒３５元；金沙

（０１９２８）跌２﹒９７％，報３１元；澳博（００８８０）挫４﹒１４％，報８﹒７９元；

美高梅（０２２８２）跌３﹒７４％，報９﹒７８元。



＊中興澄清無生產晶片，股價一度暴跌９％＊



中興通訊（００７６３）澄清公司並不具備晶片生產製造能力。股價急挫６﹒４７％，報

２５﹒３元。中芯（００９８１）內地科創板上市獲批，揚５﹒６８％，報２４﹒２元；股份盤

中高見２４﹒７５元，創歷史新高。由長江存儲實施的國家存儲器基地項目二期（土建）６月

２０日在武漢東湖高新區開工，半導體股普漲，華虹半導體（０１３４７）飆８﹒７７％，報

２２﹒９５元；上海復旦（０１３８５）急升８﹒６３％，報６﹒９２元。

微信推出「微信小商店」功能，可直播和賣貨，對第三方服務供應商造成衝擊，Ｓａａｓ概

念股集體跳水，中國有贊（０８０８３）急瀉９﹒６５％，報１﹒０３元；兌吧（０１７５３）

暴跌１５﹒６５％，報３﹒１８元。微盟集團（０２０１３）「刪庫事件」今日開庭，股價低見

８﹒２２元，收市仍挫１１﹒８４％，報８﹒６４元。

新冠疫情持續，市場避險情緒升溫，金價今早抽升至一個月最高水平。招金礦業

（０１８１８）升３﹒４５％，報８﹒７元；山東黃金（０１７８７）揚４﹒０５％，報

２１﹒８５元；中國黃金國際（０２０９９）升２﹒１７％，報３﹒７６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）升０﹒８７％，報１２７２元。（ｃａ）

