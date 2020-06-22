《鍾之日記》ＱＱ港所齊破頂，奈何信心低氣壓

《鍾之日記》６月２２日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



一連三天的全國人大常委會第十九次會議在上周六（２０日）閉幕，人大法工委負責人作出

關於「港區國安法」的說明。草案規定，中央需設置「駐港國家安全公署」，負責監督、指導、

協調、支持香港特區履行維護國家安全的職責，以及收集分析國家安全情報資訊等。國安公署只

會在「特定情形下」，對極少數危害國家安全犯罪案件進行管轄，包括執法。草案另一細節重點

是，規定將由特首指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由終審法院首席法官指派

法官審理案件的傳統。

全國人大委員長會議已決定６月２８日至３０日將再度開會，暫未提及會否繼續審議港區國

安法，是否趕及在七一回歸送上「港區國安法」大禮仍是未知數。此外，港澳辦主任夏寶龍在深

圳會見立法會主席梁君彥，梁君彥透過發言人表示，他以個人身分表達了意見，並反映各黨派議

員有不同看法。而港區全國人大常委譚耀宗就不認同中央設「駐港國家安全公署」是太上皇，又

透露違反「港區國安法」可被囚３－１０年，相比內地為輕，形容是「中央的苦心」。

西方國家繼續對「港區國安法」抨擊，美國國務卿蓬佩奧強調，如果中國對待香港如深圳和

上海般一樣，美國亦會一視同仁地，不會再給予香港作為自治區的特殊待遇。有報道指日本已向

香港資產管理及基金公司提供優惠誘遷往東京。



＊港股反覆受壓，成交收縮２１％＊



市場憂慮全球疫情出現反彈影響經濟復甦，加上「港區國安法」懸而未決，左右市場信心，

港股今日反覆受壓，開報２４５２８點，跌１１５點，大市曾挫２５２點，低見２４３９１點。

尾段跌幅收窄，最終收報２４５１１，下跌１３２點或下跌０﹒５４％，險守十天線。主板成交

１１９５﹒８１億元，大減兩成一。

騰訊（００７００）６月斥資１０００萬美元增持有「中國Ｔｅｓｌａ」之稱的電動車生產

商蔚來汽車，股價收揚３％，報４７４﹒２元創上市新高。

港交所（００３８８）盤中高見３１２元，再創歷史新高（以除淨後股價計），收報升

３﹒７３％，報３１１﹒６元。中證監副主席方星海今日在北京出席峰會時回應中概股二次上市

，他表示，Ａ股市場還有一些制度建設要跟進，中概股選擇上哪上市，中證監都樂見其成。他又

指，多國際機構投資者聚集香港，多數通過滬港通、深港通投資內地的Ａ股市場。ＭＳＣＩ與港

交所簽訂授權協議，推出基於Ａ股市場相關的衍生品時機成熟。

香港特首林鄭月娥於峰會發表視像講話時亦表示，未來一年，特區政府會加強推動建立跨境

理財通機制，擴大香港居民異地見證開立內地個人銀行結算帳戶的試點範圍，推動交易所交易基

金ＥＴＦ納入深港通等政策。



＊ＬＰＲ利率不變，Ａ場成交逾三個月高＊



全球新冠肺炎疫情仍沒見緩和，北京十日內亦新增逾２３０宗本地病例，烏雲籠罩經濟復甦

之路。疫市下，人行貨幣政策必延續寬鬆路徑，惟今日公布的６月ＬＰＲ利率不變，為ＬＰＲ利

率連續第二個月維穩，顯示超寬鬆預期有所收斂，亦表明近期信貸增長等表現尚佳。市場對短期

內再降準的預期降溫，祖國股市午後無法延續升勢，滬綜指低開高走再倒跌，收跌０﹒０８％，

報２９６５﹒２７點。創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業今日將揭面紗，創指漲幅最高

達１﹒７％，午後隨大市回落，全日仍漲１％。

公開市場單日淨投放１２００億元人幣，創月內最高，兩市成交額達８２８６億元人幣，較

上一交易日（１９日）增加６﹒４％，創３月１８日以來逾三個月高。



＊科創５０或有助吸金，中資券商齊興奮＊



上交所與中證指數公司上周五宣布，將在７月２２日起修訂上綜指數編制方案，包括日均總

市值排名在滬市前１０位的新上市股份，上市滿三個月後計入指數，其他新股滿一年後才計入指

數。

適逢科創板上市１周年，上交所將於下月２２日收市後發布上證科創板５０成分指數。新指

數由科創板中，市值大、流動性好的５０隻股份組成，反映最具市場代表性的一批科創企業整體

表現。

山西證券稱，滬指編制方法的修訂以及科創５０的發布，是本次改革的亮點，科創板企業代

表的是中國經濟發展方向，將科創板納入滬指會使其結構更加合理，更具代表性。該行認為，科

創５０的發布也有利於吸引增量資金，總體來說利好二級市場，券商和科技板塊最先受益。

另一方面，創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業今日即將揭開面紗。目前創業板存量

在審企業正在平移，數據顯示，截至６月１５日，創業板ＩＰＯ在審企業共１９２家（包括９家

已過會但尚未獲得批文的）。

在多重改革利好，加上創業板上市公司即將量增下，一眾中資券商今日興奮，光大證券

（０６１７８）大漲５﹒４％，招商證券（０６０９９）漲４﹒８％，中國銀河（０６８８１）

抽升４％，中金公司（０３９０８）升３﹒８％，信証（０６０３０）亦彈２﹒１％。



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