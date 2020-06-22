【新冠肺炎】據報中國研發的新冠病毒疫苗至少要到明年才能上市

《經濟通通訊社２２日專訊》中國生物技術副總裁張雲濤近日接受《中新社》訪問時稱，由
於現時新冠肺炎在中國的發病人數降低，病例下降，令在國內開展的三期臨床試驗難度愈來愈大
，按目前計劃，新冠病毒疫苗至少要到明年才能上市。
張雲濤解釋，目前北京現有的發病率數據，要支持三期臨床試驗還是很有難度的，需要幾十
萬人以上接種才能抓獲病例，管理成本、代價較高。他強調，希望開展更多國際合作，在全球開
展多中心的國際合作的三期臨床研究來促進疫苗上市。（ａｃ）
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