【人行操作】民生銀行溫彬：降準和降息仍有空間和必要

《經濟通通訊社２２日專訊》人１民銀行公布６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。其中，一

年期ＬＰＲ為３﹒８５％，五年期以上為４﹒６５％，均與上月持平，符合市場預期。中國民生

銀行首席研究員溫彬認為，下階段，貨幣金融政策將繼續加大對實體經濟的支持力度，隨著

ＣＰＩ漲幅進一步回落，降準和降息仍有空間和必要，適時適度調降存款基準利率，引導ＬＰＲ

下行，實現直接融資和間接融資成本雙下降。

溫彬解釋，從市場流動性上看，６月適逢跨季末、跨半年時點，疊加繳稅、債券發行等因素

影響，市場流動性邊際收緊，短端資金利率上行，隔夜Ｓｈｉｂｏｒ回升至２﹒１％以上，長端

十年期國債收益率較上月末上升近２０個基點，資金價格的整體上行對ＬＰＲ下行形成一定牽制

。

他續指，由於ＬＰＲ與中期借貸便利（ＭＬＦ）利率直接掛鈎，ＭＬＦ利率未降更大程度影

響了本月ＬＰＲ報價的持平。此外，目前人行加強了對資金空轉套利行為的規範和治理，貨幣政

策偏向於靈活調節，政策工具的使用更加謹慎，市場的寬鬆預期有所收斂。他又指，銀行資金成

本的居高不下制約了點差的壓降空間，導致降低ＬＰＲ的動力相對有限。（ａｃ）

