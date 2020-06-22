【華為動向】報道指華為將獲批准在英國興建研發中心

《經濟通通訊社２２日專訊》據《星期日泰晤士報》報道，英國南劍橋郡議會將在本周批准
華為公司，在距離劍橋郡１１公里的薩斯頓，耗資４億英鎊興建研發中心，主要用作研究及開發
晶片。
英國政府早前批准華為有限度參與英國的５Ｇ網絡非核心建設，但最近有報道指，首相約翰
遜計劃減少華為的參與，以便利與美國商討兩國貿易協議。
此外，據《路透社》報道，英國安全官員通知電信運營商要儲備華為設備，因為擔心美國的
新制裁將破壞關鍵設備供應。（ｃｔ）
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