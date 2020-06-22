【華為動向】華為ＴａｉＳｈａｎ服務器中標中國聯通天宮項目

《經濟通通訊社２２日專訊》華為ＴａｉＳｈａｎ服務器獨家中標中國聯通軟研院天宮平台
項目，正式開啟了鯤鵬與中國聯通核心ＩＴ系統的全面應用合作。
ＴａｉＳｈａｎ服務器是華為新一代數據中心服務器，基於華為鯤鵬處理器，適用於大數據
、分布式存儲、ＡＲＭ原生、高性能計算和數據庫等應用加速，旨在滿足數據中心多樣性計算、
綠色計算需求。（ｃｔ）
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