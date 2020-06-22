【人行操作】６月ＬＰＲ持平，光大證券：料信貸等增長不錯

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。其中，一年
期ＬＰＲ為３﹒８５％，五年期以上為４﹒６５％，均與上月持平，符合市場預期。光大證券首
席銀行業分析師王一峰稱，６月份資金市場和債券市場價格出現調整，銀行體系資金成本沒有明
顯下行，加之６月ＯＭＯ與ＭＬＦ利率並未調整，ＬＰＲ缺少調整基礎。另外，預計６月份信貸
增長情況不錯，也減弱了貨幣政策立即寬鬆的必要，政策方面「一動不如一靜」。（ｗｌ）
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