【人行操作】光大保德信：後續ＬＰＲ有機會伴隨降準下調

《經濟通通訊社２２日專訊》中國６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）如市場預期連兩月持穩

，一年期ＬＰＲ為３﹒８５％，五年期以上為４﹒６５％。光大保德信基金首席宏觀債券分析師

鄒強指出，上周的國務院常務會議已經沒有再提降息了，未來ＭＬＦ調降的概率下降，相應的Ｌ

ＰＲ降息的空間下降，預計後面大概率還有降準，ＬＰＲ有伴隨降準下調的機會。下半年貨幣政

策大方向已經比較明確，就是直達實體經濟。在總量中性的環境中，突出結構性政策的效果。



＊郭樹清講話為鷹派，關注機構與監管針鋒相對＊



下半年金融體系非常值得關注的是幾個過渡期的結束。結構性存款新規，類貨基新規，資管

新規的過渡期都將在２０２０年的下半年集中到期。一方面，銀行在過渡期期間的壓降是比較有

限的，另一方面最近陸家嘴論壇郭樹清的講話非常鷹派。在國務院副總理劉鶴要求政策走在前面

的大環境下，是否會再度出現金融機構和金融監管針鋒相對的局面，這是下半年非常值得關注的

。

鄒強稱，最近已經在加強結構性存款和融資性信託的監管，其力度值得關注。如果結構性存

款、老理財、類貨基等目前高息負債的渠道得到集中治理，在中長期會對銀行壓縮負債成本形成

明顯貢獻。（ｗｌ）

