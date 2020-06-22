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22/06/2020 12:40

【ＦＯＣＵＳ】國民黨兩岸新論述，「四大支柱」暗撬印太槓桿

　　【ＦＯＣＵＳ】港版國安法似近「臨門一腳」關鍵時刻，中美印太博弈的另一槓桿台灣，周
末同生異動。百年老店國民黨公布最新黨務改革報告，其中倍受關注的「兩岸論述」，明言「拒
絕一國兩制」、「沒有中華民國，就沒有九二共識」。
　　而繼侵侵３月簽署生效《台北法案》後，本月再有共和黨參議員提交《台灣防衛法》草案，
加上花旗國２０２１財年《國防授權法》首提「太平洋威懾倡議」。一旦港版國安法塵埃落定，
下一個角力主戰場會否很快轉至台海？

＊改革百年老店，明拒「一國兩制」＊

　　３月接任國民黨主席的青壯派代表江啟臣，雖未獲北京祝福，但就無礙其推動百年老店政治
回春的決心。
　　就在周末，上任１０３天的江即以黨主席兼改革委員會總召集人身份，公布最新黨務改革報
告，並稱此是「國民黨重新設計（ＫＭＴ　Ｒｅｄｅｓｉｇｎ）的起點，而非終點。」報告分兩
岸論述、青年參與、組織再造、財務穩健四大部分；經歷１月總統大選挫敗、６月高雄「罷韓」
風波，其中以兩岸新論述最引人注目。
　　對此，報告提出建構和平穩定台海新關係的「四大支柱」－－（１）堅持中華民國主權：拒
絕「一國兩制」！正視中華民國才有兩岸共識；（２）保障自由民主人權：政治意識形態不應該
是侵害人民自由的藉口；（３）維護台灣安全優先：台海和平是兩岸共同責任；（４）創造雙贏
共享繁榮：以互利雙贏和透明監督健全兩岸經貿。

＊惹「小綠」質疑，美涉台動作頻頻＊

　　兩岸新論述「四大支柱」隻字未提「九二共識」，引發國民黨內大佬質疑江跟著民進黨走，
甚至稱他為「小綠」，據報不滿者並包括前主席馬英九、吳敦義等人。國台辦則強調，堅持九二
共識是國共互信與交往合作的政治基礎，寄語國民黨「明辨是非」。
　　江啟臣這位「國民黨史上最年輕黨主席（４８歲）」主導的新論述，恐正悄悄牽動中美印太
博弈的變量。最終會否左右不是人，８月１５日高雄市長補選藍營的得票率，及改革報告能否在
９月初的全國黨代會獲通過，都將是考驗。
　　而就在一周多前，花旗國聯邦參議院軍事委員會通過的下個財年《國防授權法》，首提「太
平洋威懾倡議（Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｄｅｔｅｒｒｅｎｃｅ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ）」，擬未來
兩年分別投入１４億、５５億美元資源到關鍵軍事能力缺口，加強美國在印太威懾能力的可信度
。另繼侵侵３月簽署生效《台北法案》後，本月再有共和黨參議員提交《台灣防衛法》草案，旨
在維持美軍阻止北京對台灣及其他目標造成「既成事實」的能力。
　　一旦港版國安法塵埃落定，下一個角力主戰場會否很快轉至台海？魔幻庚鼠下半場，劇情跌
宕勢超上半場。

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