【新冠肺炎】本港昨新增３宗確診個案，消息稱近３０人初步確診　

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生防護中心公布，本港昨天（２１日）新增３宗確診輸入個

案，連同一宗疑似個案，至今累計１１３２宗。另有消息指，昨日新增約３０宗初步確診，他們

主要來自巴基斯坦及印度。

昨日新增的３宗確診輸入個案，患者為１男２女，年齡介乎２９至３７歲，潛伏期分別在巴

西、印度及印尼，其中２人沒有病徵，１人有咳嗽，由亞洲博覽館或檢疫中心送院，至今有１名

密切接觸者。（ｃｌ）

