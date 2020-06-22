【新冠肺炎】本港昨新增３宗確診個案，消息稱近３０人初步確診　

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生防護中心公布，本港昨天（２１日）新增３宗確診輸入個
案，連同一宗疑似個案，至今累計１１３２宗。另有消息指，昨日新增約３０宗初步確診，他們
主要來自巴基斯坦及印度。
昨日新增的３宗確診輸入個案，患者為１男２女，年齡介乎２９至３７歲，潛伏期分別在巴
西、印度及印尼，其中２人沒有病徵，１人有咳嗽，由亞洲博覽館或檢疫中心送院，至今有１名
密切接觸者。（ｃｌ）
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