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22/06/2020 17:17

【企業盈警】香港通訊國際料全年轉盈為虧蝕２３００萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》香港通訊國際（００２４８）公布，集團預期於截至２０２０
年３月３１日止全年將錄得公司權益持有人應佔虧損約２３００萬元，對比去年同期為溢利約
１００萬元。
　　轉盈為虧主要由於因社會事件及爆發新型冠狀病毒令市場環境轉差而導致收入及毛利減少；
以及期內投資物業公平值錄得虧損約１１００萬元。（ｃｗ）

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