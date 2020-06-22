【企業盈警】香港通訊國際料全年轉盈為虧蝕２３００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》香港通訊國際（００２４８）公布，集團預期於截至２０２０
年３月３１日止全年將錄得公司權益持有人應佔虧損約２３００萬元，對比去年同期為溢利約
１００萬元。
轉盈為虧主要由於因社會事件及爆發新型冠狀病毒令市場環境轉差而導致收入及毛利減少；
以及期內投資物業公平值錄得虧損約１１００萬元。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事22/06/2020
《神州經脈》LPR連兩月持穩 單日淨投放月內多 A場成交放量
|瑞達創富22/06/2020
創富、存富和傳承 稅務考慮不容忽視
|FOCUS22/06/2020
【FOCUS】國民黨兩岸新論述 「四大支柱」暗撬印太槓桿
|生財有道22/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：中興低位有貨先止賺
|生財有道22/06/2020
探索倫敦西北區發展潛力 捕捉英國房地產投資機遇
|生財有道22/06/2020
【紓困措施】首批保就業名單曝光 養和港視IT榜上有名
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰