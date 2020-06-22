【企業盈警】創世紀集團料全年溢利大幅下跌不超過５５％

《經濟通通訊社２２日專訊》創世紀集團（０１８４９）公布，集團預期截至２０２０年６
月３０日止年度之溢利將大幅下跌不超過５５％，去年同期錄得溢利５７０萬新加坡元。
預期溢利下跌主要是由於新加坡爆發新冠肺炎，尤其是自４月初起新加坡實施「熔斷」措施
限制商業運作及人流後，經濟放緩，客戶削減開支，導致搜索引擎營銷服務以及創意及技術服務
整體收益減少，令收益及毛利下跌；及員工成本較２０１９年度有所上升所致。（ｃｗ）
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