【國安立法】鄭若驊：特首指定法官名單專門處理國安案件

《經濟通通訊社２２日專訊》律政司司長鄭若驊表示，港區國安法草案說明提到，行政長官
指定若干法官處理涉及港區國安法案件，按她理解並不代表行政長官指定某一法官處理某一宗特
定案件，而是指定一張法官的名單，專門處理涉及國家安全的案件。
她續指，做法可以令一些專長國安法的法官，集中處理相關案件，得出的案例會更清晰，強
調不會影響法院司法獨立，因為判決都只可以按照法律和證據。（ｃｗ）
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