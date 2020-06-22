【紓困措施】匯豐累計接獲逾１２０萬份政府現金發放計劃電子申請

《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐銀行表示，截至下午６時，該行透過數碼渠道，包括流動

理財、個人網上理財及匯豐網頁累積收到超過１２０萬份政府現金發放計劃申請。

該行最近就手機新開帳戶錄得顯著增長。６月上旬每日透過手機開戶的平均數目，相等於５

月份每日平均數目的３倍。

此外，匯豐大部分分行及三部流動銀行會繼續接受客戶遞交的申請表，直至２０２１年１２

月３１日。（ｂｉ）

