【紓困措施】匯豐累計接獲逾１２０萬份政府現金發放計劃電子申請

《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐銀行表示，截至下午６時，該行透過數碼渠道，包括流動
理財、個人網上理財及匯豐網頁累積收到超過１２０萬份政府現金發放計劃申請。
該行最近就手機新開帳戶錄得顯著增長。６月上旬每日透過手機開戶的平均數目，相等於５
月份每日平均數目的３倍。
此外，匯豐大部分分行及三部流動銀行會繼續接受客戶遞交的申請表，直至２０２１年１２
月３１日。（ｂｉ）
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