【企業盈喜】ＡＶ　Ｃｏｎｃｅｐｔ（５９５）料多賺不少於５５％

《經濟通通訊社２２日專訊》ＡＶ Ｃｏｎｃｅｐｔ（００５９５）公布，預期截至３月
３１日止年度純利按年增不少於５５％，即升至約８８３５萬元。
該集團指，純利上升主因分佔合營企業及聯營公司溢利及虧損較去年度上升，受惠於合營企
業表現更佳、透過損益按公平值列帳金融資產公平值虧損淨額減少，以及其他開支淨額減少，因
去年度曾就其他應收款項錄得一次性減值，而本年度並無此類減值。
該集團預期於本月２４日公布業績。（ｗｈ）
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