【企業盈警】中譽（９８５）料全年再多蝕不少於９０００萬美元

《經濟通通訊社２２日專訊》中譽集團（００９８５）公布，繼早前發出盈利警告後，預期
截至３月３１日止年度虧損將再增加不少於９０００萬美元。
該集團指，虧損再增加主因早前披露加拿大阿爾伯塔省大卡什鎮附近的Ｇｒａｎｄｅ
Ｃａｃｈｅ煤礦之煤礦開採營運後，經與其核數師商討，因確認有關加拿大礦山物業、廠房及設
備之減值虧損。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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