【企業盈警】中譽（９８５）料全年再多蝕不少於９０００萬美元

《經濟通通訊社２２日專訊》中譽集團（００９８５）公布，繼早前發出盈利警告後，預期

截至３月３１日止年度虧損將再增加不少於９０００萬美元。

該集團指，虧損再增加主因早前披露加拿大阿爾伯塔省大卡什鎮附近的Ｇｒａｎｄｅ

Ｃａｃｈｅ煤礦之煤礦開採營運後，經與其核數師商討，因確認有關加拿大礦山物業、廠房及設

備之減值虧損。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

